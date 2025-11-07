El Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid sacará a la venta 30.000 entradas más en Navidad

El presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, ha anunciado este viernes que el Gran Premio de Fórmula 1 sacará a la venta 30.000 entradas más en Navidad.

Estas entradas se suman a los 50.000 tickets que ya se han vendido en preventa desde el pasado septiembre, tal y como ha indicado De los Mozos en los Desayunos Madrid de Europa Press.

Así, ha reivindicado que la Fórmula 1 genera "marca Madrid y marca España", además de asegurar que detrás de unos Juegos Olímpicos, el segundo evento deportivo más importante es "un gran premio de Fórmula 1", que espera que en Madrid "sea un éxito".

"Hay muchas ciudades en el mundo que quieren hacer un gran premio", ha subrayado el presidente, quien ha indicado que está "encantado" con la celebración de este evento en Ifema Madrid

Además, ha indicado que se han firmado "acuerdos relevantes" con AMES, TAG Heuer o el Atlético de Madrid esta semana, aunque tienen "más en cartera".