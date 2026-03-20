Iberzoo Propet marca récord con más de 21.000 visitantes profesionales y evoluciona a Iberpet 2027

Iberzoo Propet 2026 - IFEMA MADRID

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional para el Profesional del Animal de Compañía, Iberzoo Propet 2026, ha cerrado su novena edición --la 17ª en el caso de Propet-- tras marcar récord de asistencia con más de 21.000 profesionales, un 10% más que 2025, y evolucionará a Iberpet 2027.

Según recoge Ifema Madrid en un comunicado, se organizó entre el 11 y 13 de marzo, y recibió el apoyo de las principales organizaciones profesionales, entre ellas AMVAC y AEDPAC --promotoras del certamen--, así como de AEVET, ANFAAC, CEVE, la Fundación VET+i y Veterindustria.

En esta edición participaron 302 empresas expositoras (+11%) representando 1.200 marcas, distribuidas en 9.975 m2 de superficie neta (+3,5%). También creció significativamente su dimensión global, con 72 firmas internacionales (+11%) de 19 países, y un 5% más de visitantes extranjeros, procedentes de 61 naciones.

"Unas cifras que son reflejo de la fortaleza del sector, con una facturación de 3.069 millones de euros en 2025 (+7,4% respecto a 2024) y más de 46.900 empleos directos y 356.000 indirectos, según los últimos datos de AMVAC", sostiene Ifema Madrid.

Según Veterindustria, en España viven más de 30 millones de mascotas, reflejo del alto grado de vinculación social. El Barómetro AEDPAC 2025 lo corrobora: el 52% de los hogares españoles convive con animales de compañía y el 86% los considera un miembro más de la familia.

En paralelo a la zona de exposición tuvo lugar una agenda profesional de referencia internacional, destacando el Congreso VetMadrid 2026, organizado por AMVAC, con la participación de más de 2.400 veterinarios y más de 30 ponentes de prestigio internacional, y el VIII Forum AEDPAC, con 746 participantes y un incremento del 24% respecto a 2024. Además, la Feria contó con la visita institucional de S. M. la Reina Doña Sofía durante su jornada inaugural.

HACIA IBERPET 2027

Tras el éxito de esta edición, Iberzoo Propet continuará activa digitalmente a través de liveconnect hasta la celebración de Iberpet 2027, que se celebrará del 10 al 12 de marzo de 2027 en Ifema Madrid, coincidiendo con VetMadrid y el Forum AEDPAC.

Un cambio de naming que representa un paso estratégico de la Feria, alineado con su expansión, su creciente dimensión internacional y su papel como punto neurálgico del sector petcare en España y Europa. IBERPET nace para reforzar esa identidad global, con el objetivo de seguir creciendo, ampliando su alcance y consolidando su posición de liderazgo.