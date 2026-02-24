Ifema Madrid conmemora la 25ª edición de Sicur, primera feria que organizó en su primer año de actividad

Archivo - Recinto Ferial de Ifema Madrid - IFEMA MADRID - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ifema Madrid conmemora desde este martes hasta el viernes la 25ª edición de Sicur, Salón Internacional de la Seguridad, la primera feria que organizó en su primer año de actividad, 1980.

En un comunicado, la institución ferial ha subrayado que Sicur "simboliza el éxito de una trayectoria de trabajo continuado" con las principales asociaciones empresariales y colectivos del sector en España desde su primera edición, celebrada en marzo de 1980, año en el que Ifema Madrid iniciaba su actividad.

"Es una gran satisfacción celebrar la 25ª edición de Sicur, salón que, junto a su indudable valor como gran escaparate de la Seguridad global, tiene una gran relevancia histórica para la Institución por ser la primera feria de producción propia que Ifema realizó, tras arrancar su actividad en ese mismo año", ha destacado el vicepresidente Ejecutivo de Ifema Madrid, Daniel Martínez.

En concreto, la primera edición de Sicur se celebró en marzo de 1980 en el antiguo Palacio de Exposiciones de Madrid del Paseo de la Castellana, durante una etapa de cambio profundo en España, cuando la seguridad comenzaba a profesionalizarse y estructurarse como industria.

Un año después, en 1981, se trasladó a la antigua sede de Ifema en la Casa de Campo, donde permanecería hasta 1990, ampliando progresivamente sus contenidos, con la seguridad física, la electrónica, la protección contra incendios o la seguridad vial conviviendo ya bajo un mismo techo como reflejo de un sector en expansión.

Tras su edición de 1982 adoptó una periodicidad bienal, lo que le permitió que cada convocatoria diera un salto cualitativo y, cada dos años, se convirtiera en el momento de análisis profundo, en el que el sector proyectaba su siguiente avance.

"Sicur representa el ejemplo del liderazgo construido desde la Institución con el sector a lo largo de cuatro décadas, y que en esta 25ª edición seguimos fortaleciendo juntos, con el salón convertido ya en evento estratégico, termómetro de la industria de la Seguridad y el mejor espejo de su evolución", ha destacado Martínez.

Una alianza que desde Ifema Madrid han resaltado como "decisiva" para la evolución de Sicur en paralelo a su industria a lo largo de más de cuatro décadas y que convierten al salón en "modelo de innovación y compromiso de los salones profesionales en su objetivo de acompañar y representar a cada sector económico".

De esta forma, lo que empezó como un salón incipiente, terminó configurando una gran plataforma de impulso profesional. A lo largo de las más de cuatro décadas de su trayectoria, ha ido creciendo en pabellones, especialización, empresas participantes y conocimiento.

En esta convocatoria, el salón reúne a más de 670 empresas expositoras procedentes de 25 países, que presentan las últimas innovaciones en seguridad pública y privada, protección contra incendios y emergencias, seguridad laboral y ciberseguridad, así con una completa agenda de jornadas técnicas que responde a los desafíos globales de la seguridad. Se prevé que más de 45.000 profesionales la visiten.

La celebración de la 25ª edición de Sicur coincide con un año estratégico para Ifema Madrid, que acogerá en su recinto 72 ferias (46 propias y 26 ferias externas), 20 congresos y 4 ferias fuera de España, además de 15 eventos de ocio indoor. A ello se suma la organización del Gran Premio de Fórmula 1, Madring, el próximo mes de septiembre.