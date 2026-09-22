Ifema Madrid retoma su actividad ferial con siete salones y la presencia de miles de empresas y profesionales

FIAA 2026 reúne en Madrid a la industria internacional del autobús y el autocar en una edición marcada por la electrificación, la digitalización y el crecimiento del transporte colectivo. - IFEMA MADRID

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ifema Madrid retoma su actividad ferial desde este martes arrancando un nuevo curso plena ocupación y la celebración en esta semana de siete salones, que reunirán a miles de empresas y profesionales de sectores como la movilidad colectiva, la inversión inmobiliaria, la joyería, la bisutería, el arte contemporáneo y la salud.

La intensa programación supone la vuelta a la actividad habitual del recinto ferial tras la realización del Gran Premio de España de Fórmula 1. Este inicio de calendario será también visible en los accesos al recinto, según recoge la institución ferial en un comunicado.

De esta manera, a partir de este martes estarán operativos los parking marrón-rojo y verde-naranja, así como la llegada en transporte público a pleno rendimiento y el acceso peatonal por puerta Sur. A ello se suma la apertura al tráfico de los viales públicos de las calles Ribera del Sena y Francisco Umbral.

CITAS SECTORIALES

Este inicio del calendario ferial lo protagonizan los certámenes FIAA, The District Show, Madridjoya, Bisutex, Estampa, Fisioexpo y Farmaforum, siete convocatorias que convertirán nuevamente al recinto ferial en punto de encuentro para fabricantes, inversores, distribuidores, galeristas, profesionales sanitarios y representantes de algunas de las industrias con mayor proyección internacional.

En concreto, y hasta el jueves, Ifema Madrid celebrará la Feria Internacional del Autobús y del Autocar, uno de los principales encuentros europeos dedicados a la movilidad colectiva y cita clave para entender el momento que vive el transporte de viajeros por carretera. La feria reunirá durante tres jornadas a fabricantes, carroceros, operadores, gestores de flota, proveedores tecnológicos, administraciones, asociaciones sectoriales y medios especializados.

En las mismas fechas, debuta The District, evento líder en el sur de Europa para el sector profesional del capital inmobiliario, que desembarca por primera vez en Madrid. El encuentro acogerá a más de 360 empresas, más de 15.000 profesionales y destacados líderes internacionales del sector para analizar tendencias, oportunidades de inversión y perspectivas de mercado.

A estas dos convocatorias sectoriales se sumarán los salones también profesionales Madridjoya y, Bisutex, con larga trayectoria en el calendario ferial de Ifema Madrid, que se celebrarán del 24 al 27 de septiembre.

Madridjoya, Feria Internacional de Joyería y Relojería Urbanas y de Tendencia, celebra su 75ª edición, en la que participan más de 300 marcas y empresas procedentes de más de 20 países, consolidando su posición como el gran escaparate profesional del mercado ibérico. De su lado, Bisutex, la Feria Internacional de la Bisutería y los Complementos, reúne del 24 al 27 de septiembre a más de 450 marcas procedentes de más de 15 países.

Una vez más, volverá a mostrarse como uno de los principales espacios para conocer las colecciones, novedades y tendencias que marcarán el otoño-invierno 2026/2027, con representación de bisutería, joyería de moda, marroquinería, bolsos, artículos de viaje y complementos.

De forma simultánea a estos dos certámenes, transcurrirá del 24 al 27 de septiembre, Estampa, feria de arte contemporáneo. Abierta al público, y fiel a su vocación de ser "referente del galerismo y el coleccionismo español", reunirá una vez más a galerías, artistas, coleccionistas y profesionales del mercado artístico en una nueva edición.

Asimismo, la programación de la semana se completa con dos ferias vinculadas a la medicina y la salud: Farmaforum y Fisioexpo. Farmaforum, Foro de la Industria Farmacéutica, Biofarmacéutica y Tecnologías de Laboratorio, es el evento más importante de la Industria Farmacéutica en España, que celebra su duodécima edición los días 22 y 23 de septiembre.

Por su parte, Fisioexpo, del 25 al 27 de septiembre, constituye el encuentro especializado para los profesionales de la fisioterapia, la rehabilitación y la salud, en el que se darán cita más de 170 expositores y 8.000 visitantes. Su programa incluye más de 150 talleres, 'masterclases' y casos clínicos que aportan soluciones prácticas, protocolos contrastados y herramientas de aplicación directa en la actividad diaria.

Tras esta intensa semana de actividad, el calendario de Ifema Madrid continuará en octubre con Fruit Attraction, una grandes citas internacionales del recinto, del 6 al 8; GUEXT, Salón de proveedores y servicios para el sector hospitality, del 15 al 17 de octubre, y el Congreso Europeo de Oncología (ESMO), del 23 al 27.

Con este arranque de temporada, Ifema Madrid quiere reafirmar su papel como "plataforma de generación de negocio, innovación e internacionalización", impulsando sectores estratégicos para la economía y contribuyendo al posicionamiento de Madrid como "una de las grandes capitales europeas de ferias, congresos y eventos internacionales".