Ifema.- Los visitantes de Fitur podrán observar el presente y futuro de la tecnología en la sección Fiturtech

Los visitantes de Fitur podrán observar el presente y el futuro de la tecnología en la sección especializada Fiturtech, ha informado Ifema en un comunicado.

En la feria del turismo también habrá un showroom especial dedicado al turismo del futuro y stands de un gran número de expositores centrados en este tema.

Además, en Fitur know-how & export las nuevas tecnologías se relacionarán con la internacionalización de las empresas, y en Fiturgreen se observarán dentro de un contexto marcado por la innovación y la sostenibilidad.

El 60 por ciento de los internautas busca viajes y alojamientos por la red, mientras crece la penetración de las tecnologías en el turismo como se verá entre los expositores de Fitur, ha señalado Ifema citando un estudio del Ministerio de Industria, Energía y Turismo que desvela que 'viajes y alojamient' es la temática concreta más consultada por los internautas en España.

Esta búsqueda es declarada por el 59,4 por ciento de los usuarios que se conectan diariamente a la red y por el 37,9 por ciento de los que lo hacen de forma frecuente.

En general, el 60,6 por ciento de los internautas ha realizado alguna compra a través de internet, sobre todo billetes de transporte y reservas de alojamientos. Por otra parte, algunos estudios internacionales han puesto de manifiesto que el 35 por ciento de usuarios utiliza dispositivos móviles para buscar información del viaje y el 24 por ciento, para localizar ofertas y promociones; un 21 por ciento, reserva hoteles y un 16 por ciento, compra sus vuelos vía móvil.

EMPRESAS ESPECIALIZADAS

Entre las empresas especializadas que exhiben en la Feria sus últimos desarrollos para agencias de viajes, turoperadores y hoteles, se encuentran eRevMax, TravelCLICK, AGA Online Services, Idiso Hotel Distribution, Wifisafe, Gestión de Activos Turísticos, Ofimática, Protel.

eRevMax presenta en Fitur la plataforma Live, una solución web que permitirá a los hoteles mejorar la gestión de su negocio y facilitar la toma de decisiones basadas en una inteligencia empresarial proactiva.

Por su parte, TravelCLICK exhibe soluciones innovadoras basadas en la nube para hoteles de todo el mundo, que ayudarán a incrementar los ingresos de estos establecimientos, reducir costes y mejorar su rendimiento.

AGA Online Services muestra cómo conseguir que los viajeros encuentren y reserven el establecimiento hotelero deseado mediante la creación y optimización del producto a la venta (tipología de habitación, fotografías, descripciones, régimen alimenticio, etc.) y su posterior distribución en más de 120 agencias online.

En el stand de Idiso Hotel Distribution se puede ver cómo esta empresa de tecnología de distribución hotelera provee "soluciones y productos para la planificación de un viaje, para su reserva y su realización, además de marketing especializado para la atracción del usuario, diseños webs, motores de reserva optimizados para el móvil, etc.".

Los visitantes de Wifisafe en Fitur van a descubrir su solución Wifi Hotspot para Hoteles, con la que se podrá gestionar, administrar, controlar e integrar sus usuarios, dispositivos wifi y su facturación.

Por su parte, Gestión de Activos Turísticos muestra las herramientas de gestión que ofrece a sus clientes (a través de la plataforma Wearehotel), entre ellas PMS, Channel Manager, Contabilidad y Usali, informes, etc.

AOfimática, un proveedor transversal de soluciones para el sector del turismo, presenta en Fitur sus programas OFI para agencias de viaje, mayoristas y centrales de reservas, hoteles y casas rurales, empresas de transportes, gestión de celebraciones y restaurantes, además de todos los módulos que complementan estas soluciones.

Las empresas Politours y Luxotours acaban de contratar sus servicios y ya se encuentran migrando sus aplicativos a Ofitour. Por su parte, Protel Hotel Software muestra en la Feria sus nuevas soluciones móviles para smartphones y otros dispositivos que mejoran y facilitan al viajero los procesos de reserva, check in, chek out, etc.