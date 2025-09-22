Intergift, Madridjoya, Bisutex y Momad cierran septiembre con gran participación profesional y más de 900 marcas

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Intergift, Madridjoya, Bisutex y MOMAD cierran septiembre con un balance positivo en términos de asistencia profesional y generación de negocio con la participación de más de 900 marcas en los sectores de la decoración, interiorismo, regalo, alta joyería y relojería, bisutería, complementos y moda.

Durante cuatro jornadas, los salones han confirmado su papel como la mayor convocatoria multisectorial de la temporada generando un entorno de 'networking', intercambio de conocimiento y oportunidades de negocio que consolidan a Ifema Madrid "como referente en el impulso de la industria", ha señalado la entidad ferial en un comunicado.

Intergift concluye su edición de septiembre consolidándose como referente internacional en decoración y regalo, y lo hace como antesala de una nueva etapa que arrancará del 4 al 7 de febrero de 2026 con una única convocatoria anual llamada a convertirse en el gran encuentro del sector. La feria reunirá a las principales firmas de mobiliario, decoración e interiorismo, junto con el prestigioso espacio de Editores Textiles, así como la sección GIFT, con las mejores propuestas de regalo.

Con ello, Intergift se reinventa para multiplicar las oportunidades de negocio, conectar a todos los sectores implicados y ofrecer un escenario privilegiado para establecer contactos profesionales. La edición de septiembre ya ha marcado el camino con una convocatoria completa, en la que destacaron las propuestas artesanales, las velas y aromas, así como una amplia gama de productos para la campaña de Navidad, además del Speaker's Corner que volvió a ser foco de innovación y tendencias.

Por su parte, Madridjoya ha firmado "una convocatoria de éxito" con un salto cualitativo en cuanto a la oferta reforzada en alta joyería y relojería, que atrajo a miles de visitantes profesionales interesados en conocer la creación y el diseño de vanguardia. La feria destacó también por la nueva sectorización de los pabellones y la puesta en escena, que mejoraron la experiencia del visitante.

Este balance confirma el posicionamiento de Madridjoya y abre el camino a una nueva etapa: a partir de 2026, el Salón concentrará toda su fuerza en una única edición anual en septiembre, del 24 al 27 en Ifema Madrid.

Por su parte, MOMAD ha cerrado con "un excelente balance" marcado por la proyección internacional de sus más de 300 marcas y por el protagonismo de la sostenibilidad y la innovación textil. El certamen volvió a acoger el concurso MOMAD Talents, que premió a jóvenes diseñadores emergentes, con Victoria Af Burén y Sandra Vargas, reconocidas respectivamente como primera y segunda ganadora de esta edición.

Junto a ello, el Salón acogió los desfiles en la Pasarela MOMAD, donde participaron diseñadores de la Bogotá Fashion Week, entre otros, además de un programa de charlas y encuentros donde se abordaron temas de actualidad como la psicología del color en moda o la importancia de la inclusividad y diversidad en esta industria. Con la vista puesta en el futuro, MOMAD celebrará su próxima convocatoria del 5 al 7 de febrero en Ifema Madrid.

En el caso de Bisutex, la creatividad y la diversidad de propuestas han sido las grandes protagonistas, con una amplia representación de marcas españolas que han puesto en valor el diseño artesanal y la calidad de sus creaciones. Con ello, el espacio Minis reunió las iniciativas más novedosas de jóvenes talentos y nuevas marcas, entre ellas las de Triz Triz y Loreta Pandereta, ganadoras de la primera edición del concurso Bisutex Talents.

Estas propuestas convivieron con las colecciones de firmas ya consolidadas, caracterizadas por la innovación en complementos, marroquinería, maletas y paraguas, que completaron una oferta dinámica y en sintonía con las últimas tendencias. La próxima edición de Bisutex se celebrará del 5 al 7 de febrero en Ifema Madrid, en coincidencia con Momad, lo que reforzará las sinergias entre ambos salones y multiplicará las oportunidades de negocio.

El balance positivo de septiembre impulsa a los salones hacia 2026, donde volverán a coincidir para generar conexiones únicas y consolidar a Ifema Madrid como punto de encuentro para los profesionales de todos estos sectores.