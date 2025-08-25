Intergift reunirá en septiembre firmas de cerámica contemporánea y propuestas internacionales

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Salón Internacional del Regalo y Decoración (Intergift) reunirá del 10 al 13 de septiembre en Ifema Madrid a diferentes firmas de referencia en cerámica contemporánea y propuestas internacionales como Artesanías de Colombia, ha informado el consorcio en un comunicado.

Una de las principales novedades será la participación agrupada organizada por la Cámara de Comercio de Lorca, que reúne a artesanos murcianos con trayectorias consolidadas y proyectos únicos en su género. Entre ellos, destaca la Alfarería Martín Lario, que presenta piezas elaboradas a mano que fusionan lo tradicional con un diseño atrevido y colorido.

También estarán presentes las propuestas de Nataly Artesanía, especializada en bisutería y complementos elaborados con técnicas como el repujado en piel, el modelado en barro y el montaje con minerales o plumas de ave.

En el ámbito textil, firmas como Artellano 1994 y Recicla y Decora mostrarán la tradición de la jarapa, un tejido artesanal típico de la zona, con piezas reversibles y elaboradas con materiales reciclados.

A ellos se suma los proyectos de Tarsya, dirigido por Francisco Montero, maestro artesano honorífico y el único taraceador en activo de la Región de Murcia, que presentará productos exclusivos como sus conocidos bolsos de madera.

CERÁMICA

La cerámica será otro de los pilares de la artesanía presente en Intergift. Desde Galicia, Regal Cerámica presentará sus piezas de gres y porcelana decorativa, con un enfoque artístico, que conectan tradición y vanguardia.

Asimismo, desde Cataluña, Foc-Art mostrará su universo de figuras hechas y pintadas a mano, de estética expresiva y colorida. Por su parte, Eolo Cerámica aportará piezas únicas "con gran valor emocional y desarrolladas con técnicas tradicionales".

A esta representación se suma también la participación de la Fundación A LA PAR, que presentará sus artículos artesanales de decoración y complementos para el hogar. Todas las piezas que se mostrarán en la feria están elaboradas por personas con discapacidad intelectual, en una apuesta por un modelo de inclusión real que une diseño, oficio y compromiso social.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Por otro lado, la participación internacional de este segmento estará encabezada por Artesanías de Colombia, que regresa a Intergift con una selección de trabajos que reflejan la riqueza cultural y estética de sus comunidades artesanas.

Su propuesta mostrará una oferta que combina técnicas tradicionales con diseño contemporáneo para generar colecciones que destacan por su autenticidad y valor simbólico. La entidad colabora con una extensa red de creadores locales que mantienen viva la transmisión de conocimientos ancestrales.