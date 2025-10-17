Le revista Nexobús reconoce a FIAA como "referente del sector del autobús y autocar en el sur de Europa"

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional del Autobús y el Autocar (FIAA) ha sido reconocida por la revista 'Nexobús' por su papel como referente para la industria del transporte colectivo en el sur de Europa.

El galardón fue entregado al director de las ferias de Motor de Ifema Madrid, David Moneo, por el presidente del Grupo Nexo, Eugenio de Quesada, durante la celebración del 25 aniversario del medio de comunicación, en un acto celebrado en el Hotel Mayorazgo, recoge Ifema Madrid en un comunicado.

Durante treinta años, FIAA ha acompañado al sector del autobús y el autocar en un proceso de "profunda transformación: de los planos de papel a las rutas inteligentes; de los talleres artesanales a los laboratorios de software y conectividad; y de los primeros sistemas electrónicos a los actuales vehículos conectados y sostenibles".

A lo largo de este recorrido, FIAA "se ha consolidado como una plataforma de encuentro e impulso, ofreciendo soporte, visibilidad y espacio al ecosistema completo del transporte colectivo: asociaciones, empresas, profesionales y medios especializados".

El reconocimiento de 'Nexobús' subraya esa "misión compartida" de trabajar en pro de un sector que mueve "mucho más que viajeros; mueve personas, historias y progreso".

Ifema Madrid ya trabaja en la próxima edición de FIAA, que busca reforzar el compromiso de España y Europa con la movilidad sostenible, y que seguirá poniendo en valor el talento y la profesionalidad de las empresas y profesionales del sector, auténticos protagonistas de esta historia de innovación y servicio público.

"Mantenerse a la vanguardia del periodismo especializado durante 25 años, como ha hecho 'Nexobús', es un logro extraordinario. La estrecha relación entre 'Nexobús' y FIAA es fundamental, ya que ambos estamos profundamente comprometidos con el fortalecimiento del sector del autobús y el autocar. Nuestro objetivo común es seguir demostrando que España y Europa son líderes en movilidad sostenible, con un talento y una profesionalidad que sirven de ejemplo a nivel mundial", ha destacado David Moneo.