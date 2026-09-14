Ledvance se incorpora como patrocinador del Global Forum de la Semana de la Electrificación y la Descarbonización

LEDVANCE se incorpora como patrocinador del Global Forum de la Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización. - IFEMA MADRID

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización, que se celebrará del 24 al 26 de noviembre de 2026 en Ifema Madrid, contará con Ledvance como uno de los patrocinadores del Global Forum, "el gran espacio" de debate y conocimiento que acompañará la celebración conjunta de Genera y Matelec.

Fruto del acuerdo alcanzado entre ambas entidades, Ledvance dará nombre a una de las salas del Global Forum, que acogerá parte de las sesiones previstas dentro de una programación diseñada para abordar los principales desafíos vinculados a la electrificación, la descarbonización, la eficiencia energética y la transformación del modelo energético, ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

Además, la compañía participará activamente en el programa de contenidos mediante la celebración de una ponencia especializada cuya temática será anunciada próximamente. Para Ledvance, su participación en este espacio representa "una oportunidad" para reforzar "su compromiso" con la sostenibilidad y la eficiencia energética.

La compañía destaca que el patrocinio del Global Forum constituye "un reflejo natural" de su estrategia empresarial, basada en el impulso de soluciones innovadoras que contribuyen a "una economía más eficiente y sostenible".

UN ESPACIO PARA IMPULSAR "EL CONOCIMIENTO Y EL NETWORKING SECTORIAL"

El patrocinio permitirá a Ledvance "potenciar" su presencia en los diferentes espacios y canales vinculados al Global Forum. La compañía contará con visibilidad destacada en la zona de networking, así como en distintos soportes de comunicación y materiales promocionales asociados al foro.

Asimismo, tendrá presencia en los canales digitales de Matelec, con acceso directo desde la web del certamen a su página corporativa y un perfil destacado en la plataforma digital LIVE Connect. Su participación se extenderá también a las acciones de comunicación y difusión vinculadas al programa del Global Forum.

INNOVACIÓN EN ILUMINACIÓN AL SERVICIO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Con presencia en más de 140 países, Ledvance es "uno de los principales proveedores internacionales de soluciones de iluminación para profesionales y consumidores".

La compañía ofrece "un amplio catálogo" de luminarias y lámparas LED, así como soluciones avanzadas de control y gestión inteligente de la iluminación. Entre sus desarrollos destacan sistemas como Vivares, orientado a "la gestión eficiente de la iluminación, y sus soluciones de Human Centric Lighting (HCL)", diseñadas para adaptar las condiciones lumínicas a las necesidades y el bienestar de las personas.

La actividad de Ledvance se enmarca en ámbitos estratégicos como la eficiencia energética, la digitalización y la optimización del consumo en edificios, infraestructuras e instalaciones industriales, cuestiones que ocuparán un lugar central en los debates del Global Forum.

El Global Forum volverá a convertirse en "uno de los principales polos de atracción" de la Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización, configurándose como "un espacio transversal de reflexión, debate y generación de conocimiento para todos los profesionales de Genera y Matelec.

Durante tres jornadas, expertos, empresas, administraciones públicas y entidades de referencia analizarán las tendencias, tecnologías y estrategias que marcarán el futuro de la electrificación y la transición hacia una economía descarbonizada.