Legaltech Expo analizará en noviembre cómo la tecnología y la IA redefinen la práctica jurídica

Primera edición de LEGALTECH EXPO - IFEMA MADRID

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La primera edición de Legaltech Expo, que nace como feria de referencia para los profesionales del sector jurídico en España, analizará los días 18 y 19 de noviembre cómo la tecnología y la IA están redefiniendo la práctica en un sector como este que atraviesa una etapa de profunda transformación.

La nueva feria reunirá los próximos 18 y 19 de noviembre en el Recinto Ferial de Ifema Madrid a profesionales procedentes de despachos, firmas y departamentos legales de empresa para abordar estas cuestiones, además de acercar al sector las tendencias y soluciones tecnológicas que están redefiniendo la práctica jurídica.

Así, con más de 30 ponencias y mesas redondas, integradas por profesionales del derecho y referentes del ecosistema legaltech, la feria pondrá sobre la mesa los grandes retos a los que se enfrentan los despachos y departamentos jurídicos de las empresas y las soluciones que están ayudando a los profesionales del derecho a responder a las nuevas exigencias del mercado.

El programa de conferencias incluirá sesiones dedicadas a la automatización de tareas y al uso de nuevas herramientas en la gestión legal y también se debatirá sobre cómo estos cambios están modificando los modelos de trabajo del sector y las implicaciones del uso de la IA en los procesos.

Entre los principales temas que tratará en profundidad el programa de conferencias destacan las implicaciones éticas y deontológicas del uso de la IA en la práctica jurídica, la ciberseguridad y la protección de la información, la trazabilidad de los procesos, los nuevos modelos de negocio o la necesidad de reducir costes sin comprometer la calidad.

Asimismo, se reflexionará sobre cómo la tecnología está modificando la forma de prestar servicios jurídicos, lo que obliga a revisar los modelos de trabajo tradicionales de firmas y departamentos legales y a identificar nuevas formas de añadir valor por parte del profesional jurídico.

Destacan la mesa "El impacto de la IA en la abogacía", coordinada por el Consejo General de la Abogacía Española, en la que varios representantes de este colectivo de referencia darán una visión general y completa sobre cómo se está gestionando el cambio que supone la irrupción de la IA en la profesión.

También la mesa "Impacto de la LO 1/2025 en las profesiones jurídicas: un nuevo perfil profesional", coordinada por la Federación Española de Resolución Negociada del Conflicto (Redfemasc), que reflexionará sobre la necesidad de reconocer nuevos modelos en la manera de ejercer el derecho.

Lefebvre reunirá a un panel de expertos que debatirá sobre "La paradoja de la IA y cómo cuanta más IA aparece, más importante se vuelve el criterio humano" y reflexionará sobre el papel del criterio, la experiencia y la confianza en un entorno cada vez más automatizado.

De la mano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, la mesa "Retos legaltech, innovación y abogacía" abordará desde distintos ángulos los retos a los que se enfrenta la profesión y aportará una perspectiva crítica y propositiva, con el convencimiento de que la innovación no sustituye al abogado, sino que redefine dónde reside su verdadero valor añadido.

ÁREA EXPOSITIVA

En el área expositiva, los expertos profundizarán en cómo las herramientas están entrando en el trabajo diario de despachos y departamentos legales, desde la gestión de grandes volúmenes de documentación hasta la automatización de determinadas tareas. También habrá espacio para conocer nuevas soluciones orientadas a mejorar la eficiencia de los equipos jurídicos y agilizar sus procesos.

En esta primera edición, en la que los organizadores esperan que participen más de 3.000 profesionales especializados del sector jurídico, el área expositiva sumará a más de 50 empresas como Lefebvre, Tirant lo Blanch, vLex, Conversia, Sepin, Harvey, Iberley y Wolters Kluwer, además de contar con el apoyo de entidades colaboradoras como el Consejo General de la Abogacía Española o la Asociación Madrileña de Mediación.

"Queremos que esta primera edición sea un espacio esencial para los profesionales del sector, donde puedan conocer de cerca cómo se están aplicando las nuevas soluciones tecnológicas a la práctica jurídica y compartir experiencias con otros profesionales", ha destacado directora ferial de Legaltech Expo, Cristina Claveria.

En esta línea, ha recalcado que esta feria nace con una vocación "muy práctica" como es acercar al sector herramientas "que ya están cambiando la forma de trabajar y ayudar a los profesionales a valorar cuáles pueden aportar realmente a su día a día".

Por otra parte, ya está abierto el plazo de inscripción para todos aquellos profesionales del sector legal que deseen asistir a la feria de forma gratuita. También está disponible el programa de conferencias, que reúne más de 30 horas de contenidos formativos y casos prácticos.

Legaltech Expo es una colaboración entre Diversified Communications, multinacional reconocida internacionalmente como líder en organización de eventos del sector de las ferias profesionales, e Ifema Madrid, el principal organizador ferial de España y uno de los primeros centros de convenciones de Europa.

Se celebrará de forma simultánea a Accountex España 2026 y HR Expo 2026, dos encuentros de referencia nacional en los ámbitos de la gestión empresarial, de despachos profesionales y de los recursos humanos.

Desde la institución ferial han destacado que esta celebración conjunta entre las tres citas permitirá a los asistentes conocer, durante dos jornadas y en un único recinto, todas las soluciones orientadas a las distintas áreas clave de la gestión, como la función legal, la contabilidad y la gestión del talento.