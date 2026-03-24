Madrid destaca la construcción industrializada como eje de sus proyectos de vivienda en la feria Rebuild

El consejero de Vivienda, Transporte e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, en la primera jornada de Rebuild en Ifema - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital han destacado este martes, durante la inauguración de la 9ª edición de la feria Rebuild, la importancia de las técnicas de construcción industrializada en el desarrollo de sus proyectos de vivienda e infraestructuras.

Así lo ha destacado en primer lugar el consejero de Vivienda, Transporte e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, en la primera jornada de este encuentro de innovación urbanística, que se celebra en el Recinto Ferial de Ifema Madrid hasta el próximo 26 de marzo y que reunirá a más de 30.000 profesionales y 750 expositores, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Rodrigo ha asegurado que el Plan Vive es "el ejemplo perfecto de que este método de edificación es una solución muy efectiva para agilizar los tiempos y aumentar la oferta para que bajen los precios". Así, el Gobierno regional ha entregado ya 5.211 casas de alquiler asequible en 10 municipios de la región, con promociones donde la construcción industrializada tiene un peso notable.

Además, ha recordado que "esta técnica también permitirá acortar los plazos de ejecución en el futuro intercambiador de Conde de Casal, cuya obra avanza a buen ritmo". La futura instalación, que contará con una inversión total de 40 millones de euros y está cofinanciada con cargo al Programa FEDER 2021/27 de la Unión Europea, mejorará la movilidad de 65.000 viajeros diarios cuando entre en funcionamiento en el primer semestre de 2027.

NUEVOS MODELOS EDIFICATORIOS

Por su parte, el delegado de Políticas de Vivienda y presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid), Álvaro González, ha subrayado su apuesta por un modelo de ciudad "más sostenible, innovador y centrado en garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible".

Durante su intervención, González ha subrayado que Madrid se ha consolidado como uno de los principales polos europeos de atracción de inversión en vivienda y construcción, lo que supone "una oportunidad estratégica para impulsar nuevos modelos edificatorios más eficientes, sostenibles y accesibles". En este sentido, ha recordado que la ciudad está trabajando en "la mayor movilización de suelo de Europa, con capacidad para albergar 200.000 nuevas viviendas en los próximos años", según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

El delegado ha incidido en que el acceso a la vivienda constituye uno de los principales retos actuales y ha defendido la necesidad de abordarlo mediante "soluciones innovadoras que integren la industrialización de los procesos constructivos y la digitalización del sector, en línea con los objetivos del Pacto Verde Europeo".

REHABILITACIÓN DEL PARQUE RESIDENCIAL

En paralelo, González ha destacado el papel clave de la rehabilitación del parque residencial existente, teniendo en cuenta que el 70% de las viviendas de la ciudad fueron construidas antes de 1980. En este ámbito, ha puesto en valor el Plan Rehabilita Madrid que, desde 2020, ha permitido destinar más de 303 millones de euros en ayudas para mejorar más de 110.000 viviendas, favoreciendo "el ahorro energético, la accesibilidad y la reducción de emisiones contaminantes".

Asimismo, ha señalado la apuesta municipal por la innovación tecnológica a través de la Estrategia Habita Madrid, desarrollada en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que incorpora herramientas de inteligencia artificial para analizar y optimizar la eficiencia energética de los edificios.

El delegado también ha destacado el impulso a proyectos de vivienda industrializada promovidos por el Ayuntamiento. En concreto, EMVS Madrid ha comenzado a emplearla en sus promociones y en la capital, está construyendo directamente más de 760 nuevas viviendas públicas industrializadas.

Del total, 170 se están levantando en los distritos de Barajas, Moncloa-Aravaca y Villa de Vallecas y las restantes en Vicálvaro, concretamente en Los Berrocales. Además, las adjudicatarias de la primera fase del Plan Suma Vivienda de la empresa municipal, cuentan con la industrialización como la principal aliada para reducir los plazos de construcción.