'Madrid in Game' presenta en Gamergy una experiencia inmersiva con VR Airsoft

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Madrid in Game, el proyecto del área de Economía, Innovación y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid participa este fin de semana en Gamergy, la feria del sector de los videojuegos que se celebra del 15 al 17 de diciembre en Ifema Madrid y donde presenta, entre otras novedades, una experiencia inmersiva con VR Airsoft.

"Gamergy, uno de los eventos más importantes del sector y cita de referencia en el ámbito de los Esports y el gaming, es lugar de encuentro de una decena de startups del programa de emprendimiento capitalino", ha destacado el Consistorio en un comunicado.

El concejal delegado de Innovación y Emprendimiento, Ángel Niño, ha asistido este sábado a la segunda jornada del evento, en el que Madrid in Game está presente de la mano de las empresas que forman parte de la II edición de Start In Up, el programa de emprendimiento que reúne a más de 50 startups dedicadas al videojuego y las tecnologías aplicadas.

El concejal ha asegurado que con la presencia de 'Madrid in Game' "siguen dando a conocer los avances cosechados en el Campus del Videojuego de Madrid durante su primer año de vida".

También ha destacado "el papel protagonista" que el programa del Consistorio tiene dentro del desarrollo de la feria de videojuegos con la celebración, en el marco de la feria, de la gran final de las ligas municipales de Clash Royale y Fortnite.

En Gamergy se dan cita programadores, artistas, productores, diseñadores, comerciales y jugadores de Esports, entre otros profesionales.

Además, sirve de escenario para presentar las novedades de la industria nacional y acoge ponencias, mesas redondas y competiciones con protagonistas de primer nivel y grandes compañías.

Este año el programa Start In Up está acompañado por diez empresas que actualmente forman parte de 'Madrid in Game', y que en estos tres días muestran los avances logrados durante su trabajo en el Development Center del Campus del videojuego durante los últimos meses, el pabellón dedicado a la incubación y aceleración de proyectos del sector y por el que se espera que a lo largo de los próximos 3 años pasen más de 200 empresas.

En el estand de 'Madrid in Game' están presentes los estudios de desarrollo Mundo Nuevo, Another Path y Póntica; los clubes de Esports Kumiho y E-Spartans; el juego de móvil Web3 Second World; la plataforma gamer Gamersfy; la agencia de Esports Algon Games; la solución de Esports points Have Fun Gamers y la experiencia inmersiva VR Airsoft, que cuenta con centros en Madrid y Gran Canaria.