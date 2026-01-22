Madrid promociona su marca turística entre los visitantes de Fitur con tatuajes de claveles, madroños o gildas

El estand de la Comunidad de Madrid en Fitur 2026 acoge un estudio de tatuajes - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El estand de la Comunidad de Madrid en la 46ª edición de la Feria Internacional de Turismo, Fitur, no solo promociona destinos y experiencias, sino que invita a los visitantes a llevarse un recuerdo grabado en la piel para dar forma a la idea de su lema 'Madrid Marca', es decir, no solo se visita, también se lleva para siempre.

Este espacio se ha convertido en uno de los grandes reclamos del pabellón 9. Decenas de curiosos se acercan de forma constante para volver a casa con un recuerdo indeleble de Madrid gracias al estudio La Vibra Tattoo, que durante toda la feria está realizando tatuajes de línea fina con diseños creados específicamente para la ocasión.

Entre los diseños que más se repiten destacan las siete estrellas, los claveles rojos o el madroño, además de otros iconos muy reconocibles como la popular gilda. Los visitantes más aprensivos a la tinta y las agujas también podrán encontrar su versión en pegatina.

Según explica a Europa Press una de las tatuadoras del estudio, la acogida está siendo "muy buena" desde el inicio de la feria, con especial demanda de tatuajes en brazos y tobillos, aunque también se han visto opciones más originales, como detrás de la oreja. El servicio es gratuito y estará disponible hasta el domingo, último día de Fitur.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano De Paco Serrano, ha sido uno de los que se han animado a pasar por el estudio de La Vibra Tattoo y se ha decantado por un diseño permanente. "Madrid Marca, y de qué manera", ha señalado el consejero en una publicación de la red social 'X'.