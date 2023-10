Madrid Tech Show aumenta su espacio de exposición y contará con 350 ponentes nacionales e internacionales

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La feria Madrid Tech Show, que se celebrará el próximo lunes y martes en Ifema Madrid, ha doblado aumentado su espacio de exposición, con dos pabellones en el recinto ferial y cerca de 300 expositores de sectores como la ciberseguridad, el Big Data, la Inteligencia Artificial (IA) o el comercio electrónico.

Según ha informado la organización en un comunicado, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, asistirá, junto a otras autoridades, al acto inaugural.

En esta edición, está prevista la asistencia de más de 15.000 personas, de perfil C-Level, que durante los dos días disfrutarán de espacios de networking y de un programa específico con 'speakers' internacionales.

Entre los expositores destacan empresas líderes en tecnología, como IBM, AWS, Huawei, Red Hat, Oracle, Hewlett Packard Enterprise, Schneider Electric, Synack, Cloudera, Evolutio, Suse, Amazon, eBay, Alibaba, Shopify, BigCommerce, Prestashop, Publicis Media, Correos, DHL, entre otros muchos.

Otra de las principales novedades será la recreación de un centro de datos a escala real dentro de Data Centre World, en un espacio que se denominará 'Data Center del Futuro'. Además, el comercio electrónico también será uno de los temas de interés de los retailers.

MÁS DE 350 PONENTES

La feria contará con 350 ponentes nacionales e internacionales, distribuidos en 18 teatros en los que se ofrecerán más de 80 horas de contenido, como el Chief Technology and Innovation Officer de La Liga, Miguel Ángel Leal; el Head of Digital Marketing and Business de Samsung, Aroa López y el CEO de Kiko Milano, Simone Dominici, entre otros.

Además, Madrid Tech Show abordará la sostenibilidad y la reducción de emisiones en todo el ecosistema tech, así como los nuevos riesgos en ciberseguridad, la extensión del cloud a toda la infraestructura de una organización, la ética del dato, la eficiencia de Chat GPT en las campañas publicitarias o el impacto de la IA.

Durante el evento, se presentará también una 'Radiografía del estado de la ciberseguridad en la empresa española', que analizará las principales amenazas a las que se enfrentan las empresas, las prioridades de inversión o el papel que juega el máximo responsable de ciberseguridad de una compañía en la toma de decisiones.