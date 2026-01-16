Más de 450 marcas presentarán las nuevas tendencias primavera-verano en bisutería y complementos en Bisutex

Cartel de bisutex - IFEMA MADRIDM

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las nuevas tendencias en bisutería y complementos para la próxima temporada primavera-verano volverán a ser las protagonistas de Bisutex en su próxima edición del 5 al 7 de febrero donde participarán 450 marcas.

Según recoge Ifema Madrid en un comunicado, Bisutex ha crecido un 36% en su superficie expositiva frente a su la edición pasada. Junto a la oferta en bisutería, la feria mostrará numerosas líneas de relojería, gafas de sol, artículos para el cabello, gorros, pañuelos, bolsos y pequeña marroquinería, así como las novedades en artículos de viaje o en servicios de packaging de joyería.

Contará con firmas nacionales, así como con relevantes expositores internacionales de 13 países: Alemania, Bélgica, Colombia, Estados Unidos, España, Filipinas, Francia, Grecia, India, Italia, Japón, Portugal y Turquía. Entre las firmas que participarán se encuentran, Agatha Ruiz de la Prada, Anartxy, Barba-Rossa, Biba, Caramelo, Cetti, Ciclón, Clima, Colores de Otoño, Émolo, Ezpeleta, Kbas, Latido, Lugupell, Maletas Gladiator y Vogart, Miguel Angel Diaz Navarrete, Munich, Pertegaz, Piel Noble, Rainbow, Ras, Real Madrid, Satellite Paris, Simo Sastre, Solid Sombreros & Complementos, Soruka, Vestopazzo, Velatti, entre otras.

BISUTERÍA ALINEADA CON EL COLOR DEL AÑO

Bisutex mostrará piezas que interpretan el momento actual de la bisutería. En este sentido, el Pantone Color del Año 2026, Cloud Dancer, presenta un blanco suave que evoca "calma, equilibrio y nuevos comienzos".

"Esta tonalidad, concebida como un lienzo creativo, inspira piezas luminosas, materiales claros y acabados delicados que refuerzan una bisutería más emocional y versátil", ha indicado.

Alineada con esta tendencia de color para el 2026, Afra Europa presentará cadenas chapadas en oro, con acabados claros y brillo uniforme, pensadas para servir como base versátil en todo tipo de diseños de bisutería.

BYG presentará su nueva colección Winter Lumière, Bloomé, compuesta por piezas de colores profundos y acabados brillantes, con diseños geométricos y texturas orgánicas. La marca incorpora además novedades en anillos, pendientes y charms en plata y baño de oro, elaborados y ensamblados íntegramente en España.

Por su parte, Charly Therapy presenta para SS26 una de sus colecciones más amplias, con más de 150 nuevas referencias que incluyen nuevos modelos y colores inéditos en sus best-sellers. La propuesta combina monturas más finas y de menor tamaño con sus clásicos oversized, manteniendo su estética vintage y ampliando la gama de gafas de sol y lectura.

Kalliope Jewelry mostrará en Bisutex su colección marítima Pebbles, una propuesta de alta bisutería de latón inspirada en las piedras del mar. La colección combina tonos frescos y luminosos como el blanco, el turquesa y el aqua e incorpora piezas de inspiración marina con un marcado carácter escultórico.