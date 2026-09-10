Más de 60 empresas confirman su presencia en SIMO Educación 2026 a falta de dos meses para su celebración

Archivo - Más de 60 empresas ya han confirmado su presencia en SIMO Educación 2026. - IFEMA MADRID - Archivo

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

SIMO Educación se celebrará del 11 al 13 de noviembre en Ifema Madrid con más de 60 empresas ya confirmadas, tanto especializadas en tecnología, inteligencia artificial, equipamiento, contenidos digitales, robótica educativa y gestión de centros que expondrán sus últimas propuestas dirigidas a la comunidad educativa.

De esta forma, el Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa, organizado por Ifema Madrid en colaboración con Educación 3.0, celebrará en noviembre su duodécima edición en "una cita de imprescindible" tanto para las compañías que desarrollan nuevas soluciones como para los perfiles decisores de los centros educativos.

Según ha indicado Ifema Madrid en un comunicado, el Pabellón 14 del Recinto Ferial reunirá una oferta empresarial que refleja "la diversidad de un sector en plena evolución". En este sentido, la participación en SIMO Educación abarcará diferentes formatos, desde presencia expositiva hasta workshops, demostraciones prácticas, conferencias y espacios de patrocinio, permitiendo mostrar la aplicación de las soluciones en contextos reales y generar nuevas oportunidades de colaboración.

Esta edición avanza una agenda con más de 50 sesiones en diferentes espacios especializados, centradas en algunos de los asuntos que hoy ocupan la agenda de los centros educativos, como la inteligencia artificial, el liderazgo, el bienestar docente, la inclusión o la ciudadanía digital.

Entre ellos destaca el espacio de referencia para el liderazgo educativo, SIMO Directores, que este año amplía su actividad a las tres jornadas del Salón para abordar cuestiones relacionadas con la gestión de equipos, la cultura organizativa, la planificación estratégica o la integración de nuevas tecnologías en los centros.

La programación contará con la participación de profesionales como Enrique Escandón, Javier Luna, Jorge Calvo, Vicent Gadea, Alberto y Mario Herráez o Elvira López Palomeque, entre otros expertos vinculados a la innovación, el liderazgo y la transformación educativa.

La agenda del Salón también sumará a expertos como Mariano Fernández Enguita, Carlos Magro, Víctor Arufe, Javier Pereira Loureiro o Camino López, que compartirán experiencias y reflexiones sobre los desafíos y oportunidades que afronta hoy la educación.

EL SALÓN INCORPORARÁ EL I CONGRESO INTERNACIONAL NEUROEDUCA

Asimismo, como novedad de esta edición, el Salón incorporará el I Congreso Internacional NeuroEduca. El encuentro ofrecerá una visión práctica de cómo los últimos hallazgos científicos de la neurociencia pueden contribuir a "mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como su aplicación real en el sector".

Junto a ello, el espacio SIMO Educación Talks volverá a reunir voces de referencia para analizar algunos de los temas que centran actualmente el debate educativo, como la inteligencia artificial, el bienestar docente, la inclusión, la ciudadanía digital o los nuevos modelos de aprendizaje.

SIMO Educación volverá a convertir a Ifema Madrid en el escenario para "inspirar, conectar y acercar al sector las tendencias que están definiendo el futuro de la enseñanza". Además, esta experiencia se extenderá más allá de la feria gracias a Live Connect, la plataforma digital que facilitará el acceso a contenidos especializados y el contacto entre participantes antes, durante y después de la celebración del Salón.