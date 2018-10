Matelec 2018 reunirá en Ifema a 1.600 empresas de movilidad eléctrica y transformación digital, un 30% más que en 2016

Publicado 23/02/2018 13:57:37 CET

Matelec 2018, el Salón Internacional de Soluciones para la Industria Eléctrica y Electrónica, que se celebrará en Ifema entre el 13 y el 16 de noviembre, reunirá a 1.600 empresas de movilidad eléctrica, conectividad y transformación digital, lo que supone un 30 por ciento más que en 2016.

Según ha informado Ifema en un comunicado, esta 19ª edición se celebrará con el lema 'Transforming the way we build a Green World', una convocatoria que recoge "todas las soluciones para el ciclo de vida de la edificación".

Además, se espera que más de 80.000 visitantes profesionales, de 100 países, acudan a este salón, posicionándolo como "una de las principales plataformas europeas para el sector de la edificación, y donde la sostenibilidad, la innovación y la tecnología serán los ejes de la transformación de la industria". La convocatoria de Matelec se suma a esta convocatoria con sus tres áreas: Matelec, Lighting e Industry.

Matelec vuelve a revelarse como "el evento comercial de referencia del sur de Europa" para el sector eléctrico, electrónico y de telecomunicaciones con los sectores de instalaciones eléctricas, Telecomunicaciones y Redes, Mecanismos, Cables y Conductores, Almacenamiento Energético y Autoconsumo, Electrónica, Vehículo Eléctrico, Domótica, Inmótica y Smart Cities.

Matelec Lighting es una de "las grandes apuestas" para el sector de la iluminación y alumbrado, con gran oferta en led, iluminación técnica, alumbrado exterior, componentes, electrotecnia, eficiencia, diseño, nuevas soluciones para arquitectura, de especial interés para instaladores, distribuidores, arquitectos, lighting designers, interioristas, y representantes de almacenes y empresas de reformas y construcción.

Por su parte, Matelec Industry, bajo el lema 'Transformando conectividad en productividad industrial' es el Salón Internacional de Soluciones para la Industria y Smart Factory, que reunirá a 1.000 empresas de los sectores de Automatización en Industria, Procesos y Energía, Electrónica Industrial, Soluciones de Control y Gestión Energética Industrial, Instalaciones, Electrificación y Telecomunicaciones, Digital Factory y Proveedores de la Industria.

La tecnología, la innovación y la sostenibilidad serán los "ejes vertebradores" del conjunto de 'ePower&Building', donde "el ciclo completo de vida de un edificio" es el protagonista desde el diseño y proyecto, ejecución de la construcción, uso y habitabilidad, mantenimiento y reforma.

En Matelec 2018 volverán a estar presentes las principales asociaciones del sector como la Asociación de Empresarios Montajes, Mantenimientos y Servicios Industriales; la Asociación de Distribuidores de Material Eléctrico; la Asociación de Empresarios del Comercio e Industria del Metal de Madrid; la Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico; la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España; la Asociación Multisectorial de Empresas; la Asociación Española de Fabricantes y Exportadores de Aparellajes, Cables y Material Eléctrico; la Asociación Madrileña de Industriales Instaladores de Telecomunicaciones.

Además de otras como la Asociación Española de Fabricantes de Iluminación; la Asociación del sector de las Instalaciones y la Energía; la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía; la Asociación Española de Fabricantes de Conductores Eléctricos y de Fibra Óptica; la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas de España; la Federación Nacional de Instaladores de Telecomunicaciones; la Asociación Española para la Internacionalización e Innovación de las Empresas españolas de Electrónica, Informática y Telecomunicaciones.

Como "refuerzo a la participación empresarial", Matelec desarrollará una serie de herramientas dirigidas a proporcionar a las firmas expositoras la "máxima rentabilidad", contribuyendo en definitiva a "dinamizar el sector", como son una intensa programación de jornadas profesionales; agendas de encuentros B2B entre oferta y demanda; programas de compradores invitados nacionales e internacionales; Punto de Encuentro Profesional o newsletters y otros canales de comunicación.