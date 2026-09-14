Mercedes-Benz Fashion Week Madrid convierte Madrid en la gran capital de la moda española durante seis días

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid - IFEMA MADRID

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, organizada por Ifema Madrid con el apoyo del Ayuntamiento, convertirá desde este lunes y hasta el sábado a la ciudad en la gran capital de la moda española al reunir a los principales nombres del panorama nacional en diferentes espacios emblemáticos de la ciudad.

La jornada inaugural tendrá lugar este lunes en el Invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela, donde desfilarán Pedro del Hierro, Simorra y Adolfo Domínguez, que regresa a la pasarela madrileña, ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

Tras la apertura oficial, el protagonismo se trasladará este martes al Palacio de Cibeles, con los desfiles de Agua by Agua Bendita, galardonada con el Premio Diseñador Internacional de esta edición, el debut de Celia B, además de las propuestas de Ágatha Ruiz de la Prada, Hannibal Laguna y Alex Rivière Studio.

La jornada incluirá también una presentación de Juan Vidal en el Hotel Palace y culminará con el esperado desfile de Palomo, que celebra su décimo aniversario en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

A partir del 16 de septiembre, la actividad se desarrollará principalmente en el Campus de Comunicación y Artes de la Universidad Nebrija, nueva sede oficial de la pasarela. Así, el miércoles desfilarán Moisés Nieto, Ernesto Naranjo, Baro Lucas, Acromatyx y Álvaro Calafat, mientras que el jueves será el turno de Odette Álvarez, Malne, el debut de Antonio del Canto, Isabel Sanchis y el regreso de Redondo Brand.

El viernes se cerrará la programación de diseñadores consagrados con los desfiles de Maison Mesa, Custo Barcelona, Lola Casademunt by Maite, Yolancris y Alvarno, que vuelve al calendario oficial de la pasarela.

Finalmente, el sábado día 19 la plataforma EGO celebrará su 20º aniversario poniendo el foco en las nuevas generaciones de creadores con los desfiles de Apolineo Studio, Biyeyemete, Cotes, Isabel Is My Name, Karla Aguilar y Miss Take.

ESPACIOS EMBLEMÁTICOS DE MADRID

La edición SS2027 se desarrollará en diferentes enclaves de la ciudad, entre ellos el Invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela, la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, el Campus de Comunicación y Artes de la Universidad Nebrija, el Hotel Palace, la Rosaleda del Parque del Oeste, los Jardines de los Palacios de Vista Alegre y la Galería de las Colecciones Reales.

En esta edición, MBFWMadrid cuenta con el apoyo de un amplio conjunto de empresas, instituciones y entidades comprometidas con el impulso de la moda española. Entre los patrocinadores principales destacan Mercedes-Benz, El Corte Inglés, NARS e Iberia, junto al respaldo de colaboradores como Comunidad de Madrid, CEOE Castilla y León, Pyratex, 1800 Tequila, Rowenta, Pedras, Legado Ibérico, UDIT, entre otras marcas.

Desde la organización han subrayado que estas alianzas "refuerzan el posicionamiento de MBFWMadrid como la principal plataforma de promoción de la moda española y uno de los grandes escaparates internacionales del talento creativo nacional".