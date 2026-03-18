Mercedes-Benz refuerza su legado en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid tras 30 ediciones impulsando la moda

Archivo - Una modelo desfilando para la firma Pedro del Hierro en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid, a 15 de febrero de 2024, en Madrid (España). - José Oliva - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) - Mercedes-Benz vuelve a situarse en el corazón de la moda española como patrocinador principal de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, celebrando sus 30 ediciones en las que ha ido de la mano de la pasarela más importante de nuestro país, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

En esta cita, que se celebra hasta el próximo domingo 22 de marzo, la marca vuelve a desempeñar un papel clave como coche oficial del evento, acompañando a diseñadores e invitados VIP con una exclusiva flota de vehículos.

Durante seis días, el evento reunirá a diseñadores consagrados y a nuevos talentos en distintos enclaves de la ciudad, con una programación que celebra la creatividad y la innovación, donde asistentes y amantes de la moda podrán descubrir las propuestas de firmas emergentes y consolidadas.

Dentro del Cibelespacio, uno de los puntos de encuentro clave desde el viernes 20 de marzo en Ifema, es el stand de Mercedes-Benz, donde propone un viaje por su legado para conmemorar un hito histórico: los 140 años desde que, en 1886, Carl Benz registrara la patente que dio origen al Benz Patent-Motorwagen, considerado el nacimiento del automóvil.

Dos años más tarde, Bertha Benz protagonizó el primer viaje de larga distancia en un vehículo a motor, marcando el inicio de una nueva era en la movilidad.

De esta manera, el espacio invita al público a recorrer el pasado, presente y futuro de la marca bajo el concepto "140 años de innovación", con una recreación de la farmacia en la que Bertha Benz se detuvo durante su viaje.

Una estética que se extiende hasta la Mercedes-Benz Boutique, su tienda oficial, donde el público podrá descubrir las colecciones oficiales y accesorios de la marca.

En este contexto, son dos los vehículos que destacan por simbolizar la evolución de Mercedes-Benz: el histórico Benz Patent-Motorwagen, considerado el primer automóvil de la historia, y el exclusivo Mercedes-Maybach SL 680.

Además, los asistentes de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid tendrán la oportunidad de conocer el nuevo CLA, una de las gamas más destacadas de la marca, recientemente galardonada con el Car of the Year 2026 en Europa y el Women's World Car of the Year, consolidando su posición como referente en innovación y diseño dentro del sector automovilístico.

140 AÑOS DE INNOVACIÓN Y DE HISTORIA DE LA MODA

Para poner en valor la evolución de la marca, así como su vinculación a la moda, el stand de Mercedes-Benz repasará mediante una línea temporal los 140 años de historia vinculados a su compañía, pero también aquellos hitos que marcaron un antes y un después en el mundo de la moda.

Un viaje en el tiempo que se detiene en años tan relevantes como 1926, en el que Coco Chanel presentó el icónico "Little Black Dress" y también año en el que Mercedes-Benz nació como compañía.

O 1981, un año clave para los sectores de la moda y de la automoción, en el que Mercedes-Benz se convirtió en el primer fabricante en ofrecer el airbag de conductor en un vehículo de producción en serie. Además, el punk de Vivienne Westwood y el power dressing de Giorgio Armani que marcaron una década.

Mercedes-Benz, el coche oficial de la pasarela Asimismo, como vehículo oficial de la pasarela, Mercedes-Benz facilitará los desplazamientos de diseñadores e invitados VIP mediante una exclusiva flota de vehículos eléctricos, encabezada por el CLA.

Una propuesta que refleja la apuesta de la marca por una movilidad innovadora y sostenible, donde diseño, tecnología y eficiencia se integran para ofrecer una experiencia única en la gran cita de la moda española.

Un nuevo capítulo en la alianza entre Mercedes-Benz y la moda española Coincidiendo con su 30ª edición como patrocinador principal de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la marca inaugura el Premio Mercedes-Benz a la Mejor Colección.

El galardón nace con el objetivo de reconocer y poner en valor el talento, la creatividad, la calidad y la puesta en escena de una de las 28 firmas consagradas que desfilarán durante la semana.

El nombre de la propuesta ganadora se dará a conocer la noche del sábado 21 de marzo, como broche final de la última jornada reservada a los diseñadores consagrados.