Los 'minis' de Bisutex cuelgan el cartel de 'completo' con el cien por cien del espacio contratado

Publicado 03/12/2018 19:14:29 CET

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los stand 'minis' de Bisutex 2019, que tendrá lugar del 7 al 10 de febrero en Ifema, han colgado el cartel de 'completo' al alcanzarse el cien por cien del espacio contratado en este área dirigida al lanzamiento y promoción tanto de jóvenes diseñadores como marcar emergentes.

Según ha informado Feria de Madrid en un comunicado, en la consecución de este nivel de contratación han participado creadores procedentes de diferentes países, entre los que destacan Andorra, España. Estados Unidos, Italia y Portugal.

"Innovación, creatividad y diseño artesanal son las principales señas de identidad" de las propuestas de bisutería y complementos que mostrarán las 49 empresas participantes este año en los 'minis' de Bisutex, situados en los pasillos A y B del pabellón 4, así como en el núcleo de conexión de los pabellones 4 y 6 de Feria de Madrid.

En esta ocasión, presentarán atractivas propuestas en bisutería, y un sinfín de complementos de moda, gafas de sol, bolsos, sombreros, chales, entre otros elementos.

Entre las tendencias en las colecciones de bisutería destacan piezas con metales hipoalergénicos como el zamak (aleación de varios metales con diferentes baños), acero, conchas lacadas, cueros, piedras semipreciosas, perlas, cerámicas, cristales artesanos, sedas, plumas de avestruz, además de joyas de papel tratado para conseguir dureza y resistencia al agua.

Del mismo modo, "triunfa" la variedad de estilos como el 'boho hippi'e o el ibicenco. También las líneas náuticas y los motivos religiosos tendrán protagonismo esta primavera-verano 2019.

La próxima edición de Bisutex estrena nuevas fechas y horario. El Salón Internacional de la Bisutería y Complementos, organizado por Ifema, se celebrará desde el jueves 7 al domingo 10 de febrero, de 10 a 19 horas, y hasta las 18.00h el último día.

En coincidencia con Bisutex se celebrarán Intergift, Salón Internacional del Regalo y Decoración, -pabellones 1, 3, 5, 7, 8 y 9-, y Madridjoya, Salón Internacional de Joyería y Relojería Urbanas y de Tendencias -pabellón 6-, configurando una "gran cita global de tendencias, moda y bienes de consumo". Asimismo, coincidirá con MOMAD - Moda en Madrid, durante el fin de semana, del 8 al 10 de febrero.

Entre las empresas expositoras figura 2Enespiral, Anastasia Benitez, Areladefe/A.Santini, Babelynn, Bangalor, Cabuxa, Carolina Olivares, Ciro Sportiello, Coco de Mar, Concha Pi, CMenendez, Chama Navarro, Chocolate Complementos, Elza Pereira-Esmaltes, Ecue, Fili Plaza, Flippan Look, Grao-Gayoso, Hissia, Kaluva Joyas, Kutula Kiss, LLenadegracia, Indiane, JN Design, Jorgue Fernández, Joyasdepapel, Lamai, Laura Terns, Lavani Jewels, Leandro Maximiliano Scartascini, Lorena Triano, Lunetta Spain, Koloko Line, Maka Dama, Marian Natalias, Marita & Me, Marys Joyas, Mestiza, Miguel Granados, Mua Mua, Nockt, Oana Millet, Paca Peca, Pastacuita Barcelona, Redin Lupi, Rosa Méndez, RP Chic Uno, Silvereira, Tete Plata, Valle, Vicky and Chic y What a Mesh.