De los Mozos ve "oportunidades" en ampliación de Valdebebas y quiere seguir generando "marca" con más congresos

El presidente de IFEMA Madrid, José Vicente de los Mozos, durante un desayuno informativo en el Meeting Place, a 7 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, ve "oportunidades" en la ampliación de Valdebas y quiere seguir generando "marca" con más congresos y ferias, principal negocio de la entidad.

"Creo que ahora en Ifema tenemos que hacer en el año 26 lo que nos hemos comprometido. Seguir creciendo, consolidar y desarrollar Valdebebas, que era el compromiso", ha señalado el líder de Ifema Madrid en los Desayunos Madrid de Europa Press.

Así, ha subrayado que la ampliación de Valdebebas genera "oportunidades" y es necesario tener más congresos mundiales, algo que genera "valor y marca" trabajando en ferias diferentes que sigan "transformando la economía".

En cuanto a la proyección internacional, el presidente del Comité Ejecutivo ha indicado que el eje central de su actividad está en la región pero se pueden valorar "oportunidades" a nivel internacional.

En concreto, se ha referido a Latinoamérica, con quien están "muy relacionados". "Lo hemos hecho en México, lo hemos hecho en Colombia, en Chile, en Brasil o Portugal. Son países que están muy cercanos a España. Conocemos el negocio, nos genera beneficios, pero no nos vamos a perder en una expansión internacional. Nuestro 'core business' está en Madrid", ha defendido.

De los Mozos se ha referido a algunos de los sectores en los que se quiere enfocar la actividad ferial, especialmente, el la defensa, la tecnología, el turismo o la movilidad.

"A mí un tema que me gustaría avanzar es el tema de la tecnología y el tema de la defensa", ha afirmado, en concreto, se ha referido a FEINDEF, la Feria Internacional de Defensa y Seguridad, con el objetivo de que sea "un éxito". "Detrás de esto, está mostrar al mundo que la industria de defensa de nuestro país es una industria importante. Eso es lo que la gente a veces no ve", ha ensalzado.

También, el presidente del comité ejecutivo de Ifema Madrid ha resaltado la importancia de intentar "abrir huecos" a las pymes, que necesitan en mayor medida las ferias para darse a conocer.