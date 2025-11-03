Los nuevos retos en Recursos Humanos, a debate en HR Expo 2025 los días 5 y 6 de noviembre

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

HR Expo 2025, considerado el mayor evento de Recursos Humanos en España, celebrará su segunda edición los próximos 5 y 6 de noviembre en el Recinto Ferial de Ifema Madrid con la mirada puesta en la redefinición del futuro del trabajo.

Durante las dos jornadas, los asistentes podrán descubrir las tendencias, herramientas y prácticas más innovadoras en gestión de personas, con más de 70 ponencias y mesas redondas impartidas por referentes nacionales e internacionales, ha destacado Ifema Madrid en un comunicado.

El programa de conferencias abordará los grandes retos y oportunidades que están transformando los departamentos de Recursos Humanos. Entre ellos, el impacto real de la inteligencia artificial en reclutamiento, las nóminas y experiencia del empleado, las nuevas estrategias de formación, upskilling y reskilling; la diversidad e inclusión; la movilidad internacional y los modelos de trabajo híbrido; así como el desarrollo de planes de bienestar y fidelización del talento.

Además, un año más, HR EXPO 2025 se celebrará junto a Accountex España 2025, el evento líder para despachos profesionales. Esta colaboración permitirá a los asistentes explorar sinergias entre la gestión de personas, las finanzas y la estrategia empresarial, potenciando una visión integral de la organización, según ha destacado la institución ferial.

Un evento que cuenta con la colaboración de las principales asociaciones y entidades profesionales del sector como AEDRH, AEDIPE, ADIRELAB, el Consejo General de Graduados Sociales de España, AEPSAL, ANCYPEL, El Club de los RRHH, Foro de los RRHH, WTC y Cámara de Comercio de Madrid. Además, entre los expositores confirmados destacan Wolters Kluwer, Cegid, Sage, Factorial, Lucca, Endalia, Pluxee, Indeed, Lefebvre y Randstad.