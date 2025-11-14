Outworld agota en una hora las 15.5000 entradas a la venta

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Outworld, que regresa a Madrid el 21 de marzo de 2026 con su tercera edición, ha agotado en una hora las 15.500 entradas a la venta para volver a disfrutar en el Recinto Ferial de Ifema Madrid de una producción "de primer nivel" tras el "éxito de convocatoria" de sus dos ediciones consecutivas de All Night Long en el Recinto Ferial.

Serán ocho horas consecutivas dedicadas al sonido de Klangkuenstler en su tercera edición en Outworld 2026. Presenta una inmersión en este sonido creando una atmósfera !similar a la de un club, con un montaje especial 360 accesible para todos los asistentes!.

Una noche dedicada al sonido de Klangkuenstler que protagonizará el cartel en primera persona con un show único "all night long". Klangkuenstler es uno nombre "ya consolidado en el panorama electrónico internacional", siendo un artista que "ha multiplicado su alcance en los últimos años, con una producción constante a través de su sello y pasando por los principales festivales del circuito techno, del que se ha convertido en un emblema".

Se trata de un proyecto donde el sonido de finales de los 90 y principios de la década del 2000 toma fuerza en forma de techno de fuerza industrial, "creando paisajes sonoros con atmósferas complejas plagadas de beats".

Un ascenso que ha ido acompañado de los 'releases' de su sello, Outworld, asociado a este "crecimiento exponencial de la marca gracias a su espectacular producción en directo, que ha convertido Outworld en sinónimo de éxito asociado con el Sold Out en la mayoría de sus citas, como sucedió en la capital en primavera de 2025".

El sonido de Klangkuenstler será el protagonista con una producción "de primer nive"l, incorporando "las últimas novedades en sonido y escenografía" en el Recinto Ferial de Ifema Madrid.