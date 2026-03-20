Las principales agrupaciones del sector de la dependencia se darán cita en SocioCARE a partir del 9 de junio

Archivo - Dos personas caminan, a 26 de diciembre de 2024, en Madrid (España). - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las principales agrupaciones del sector de la dependencia han confirmado su participación en distintas actividades del I Expo Congreso Europeo de los Cuidados, SocioCARE, que se celebrará del 9 al 11 de junio en Ifema Madrid.

Se darán cita, entre otras, la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste), la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (Asade), la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), AlianzAS, el Grupo Lares y Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPs).

Esta participación refuerza el posicionamiento de SocioCARE como un espacio de encuentro sectorial en el que estarán representados los principales agentes implicados en el ámbito de los cuidados, "en un momento especialmente relevante para su evolución", ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

En este contexto, SocioCARE abrirá próximamente su registro profesional, invitando a empresas, profesionales, administraciones públicas y entidades del tercer sector a participar en este diálogo, intercambio de conocimiento y puesta en común de experiencias en torno a los cuidados.

Durante tres días, el I Expo Congreso de los Cuidados desarrollará, en paralelo al área de exposición, "un amplio programa" estructurado en ponencias magistrales y mesas de debate, orientado a profundizar en "los principales retos que afronta el sector".

De forma transversal, se abordarán cuestiones como la evolución de los modelos de atención, la coordinación sociosanitaria, la gestión y captación del talento, los retos de financiación o la adopción del sistema a los cambios demográficos y sociales.

Asimismo, el encuentro prestará atención a ámbitos como la longevidad, los cuidados en entornos rurales o el papel de los servicios de proximidad, incorporando distintas perspectivas que reflejan "la diversidad del sistema de cuidados en la actualidad".

El tercer día del congreso incluirá, además, talleres especializados dirigidos a profesionales de los cuidados y del ámbito sociosanitario, con propuestas formativas orientadas a la práctica profesional y al intercambio de experiencias.

INNOVACIÓN, TERRITORIO Y NUEVOS ENFOQUES EN LOS CUIDADOS

SocioCARE incorporará también la reflexión sobre el papel de la innovación y la tecnología aplicadas a los cuidados, elementos que acompañan "la evolución del sector y facilitan la práctica social".

En este sentido, el encuentro abordará como distintas soluciones, desde herramientas digitales hasta nuevos modelos de organización, están contribuyendo a mejorar "la autonomía, reforzar la coordinación entre servicios y optimizar la gestión de los recursos disponibles".

La evolución de la teleasistencia, el uso de datos para la toma de decisiones o la adaptación de los servicios a distintos entornos convivirán con otros enfoques centrados en la organización y prestación de los cuidados.

Todo ello con un enfoque que busca "ajustar mejor los servicios a las necesidades reales de las personas" y a los distintos contextos, prestando atención a ámbitos como la longevidad o los cuidados en entornos rurales.