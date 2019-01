PROMOGIFT 2019 mostrará del 15 al 17 de enero las últimas novedades en regalo promocional

Publicado 09/01/2019 17:20:26 CET

El Salón Internacional del Regalo Promocional y Maquinaria para Personalización, PROMOGIFT 2019, mostrará las últimas novedades del sector, de la mano de las firmas líderes de esta industria, ha informado Ifema en un comunicado.

Este encuentro comercial para el sector del PTO (Publicidad a Través de Objeto) se desarrollará del 15 al 17 de enero de 2019, en el Pabellón 12 de la Feria de Madrid.

Por un lado, el catálogo de Roly introducirá al público en el ámbito textil. Casual, Kids y Sport son algunas de las marcas que presentará con diseños, estilos y nuevos materiales y técnicas de producción.

En la colección de Casual, en concreto, presentarán diseños en felpa, Mana y, por último, un diseño en contraste, con capucha removible, para los meses más fríos.

La colección de Workwear ofertará un vestuario de diseño laboral para el ámbito del cuidado y la salud. La empresa Anbor sigue esta línea y presentará la camiseta de mujer de manga corta y cuello de pico con tacto de algodón. También traerán camisetas térmicas para hombre y mujer, además del pantalón Chicago, con tejido Strech y elástico

Etechnic preparará en su stand las novedades en cuanto al ámbito textil. Será una nueva colección de diseños deportivos para la temporada 2019/2020 en la que destaca la nueva colección de ciclismo.

PERSONALIZACIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES

Desde la empresa Roland DG Iberia, se mostrarán las últimas soluciones para la personalización de artículos promocionales. Así, habrá toda una gama de impresoras, cortadoras, grabadoras y equipos de impresión 3D.

Todo ello con tecnología UV, la cual simplifica la personalización. Por otro lado, Goccopro muestra una nueva tecnología de impresión serigráfica, con pantalla digital. El proceso de impresión es térmico.

Uno de los artículos promocionales más utilizados a lo largo de los años ha sido el paraguas. Desde doppler y Knirps se han propuesto entrar en esta línea, de tal manera que tendrán en su stand un gran surtido de paraguas para publicidad del mercado.

Variará el modelo, los tamaños, el tipo de apertura y los colores. Además, el paraguas desarrollado por Knirps tratará de aportar valor añadido a la marca, mientras que en doppler intentará trasmitir seguridad al cliente con cinco años de garantía en esta línea de paraguas.

Asleon ofrece un gran surtido de novedades. Por un lado viene con una original maleta infantil con forma de todoterreno. Otros elementos son el paraguas manual y la mochila con forma de bandolera triangular.

Finalmente, traerán dos modelos de agenda, una de diseño moderno con cubierta acolchada y la otra de corte clásico con la cubierta también acolchada. Mientras, desde Trotec, se potenciará el láser de grabados, de la serie Speedy flexx, el cual trabaja con todo tipo de materiales, desde papel o madera, hasta metal y plásticos.

Pop Holder apuesta por la tecnología y presentará un gadget práctico para los teléfonos móviles que ofrece un agarre seguro, aunque también se puede usar como soporte para el teléfono. En cambio, Forjasport se dedica a la transformación del metal en souvenirs. Este año han apostado por los regalos religiosos como imanes, marca páginas, belenes o llaveros.

En VINOOS BY AMS han apostado por algo más dulce. Han creado gominolas de vino real. Habrá disposición de un vino blanco Chardonnay, vino rosado y un Tinto Merlot. No están hechas para niños, a pesar de que no tengan alcohol, tan solo para adultos. Además, serán también comestibles para vegetarianos y veganos, ya que no tienen gluten, grasas, nueces, gelatina o lactosa.

LANYARDS24 se centrará en mostrar su diversidad de colgantes publicitarios que serán ecológicos, de doble tela, de cierre o de cordón, entre otras características.

PF Concept, en cambio, variará entre productos textiles y artículos de escritura y papelería. Una de sus novedades será la nueva Guía Enjoy, un catálogo multi-especialista de 500 páginas con una selección de todas las colecciones y categorías de la empresa.

Por otro lado, una de las nuevas incorporaciones es Luxe, la nueva colección de artículos de escritura, papelería y accesorios personales. Esta colección incluye tres gamas diferentes: Empire, City y Tactical.

En el ámbito textil, la novedad será la actualización de nuevos elementos, como la camiseta orgánica de manga corta Balfour hecha de 95% algodón.