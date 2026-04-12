Salón Gourmets, la feria de alimentos delicatessen, reunirá a 55.000 productos de 25 países

Salón Gourmets - SALÓN GOURMETS

MADRID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Salón Gourmets, el mayor escaparate para los alimentos y bebidas de calidad, contará en esta edición con cerca de 2.000 expositores, se exhibirán alrededor de 55.000 productos de 25 países en la mayor exposición de productos delicatessen del mundo, que tendrá lugar desde este lunes al 16 de abril en Ifema Madrid.

En concreto, la feria contará en su 39º edición con Estrella Galicia como cerveza oficial y Cabreiroá como agua oficial, mientras que Galicia será la comunidad autónoma invitada y Noruega, el país de honor.

Una cita ineludible para el sector que recorrerá España a través de su producto, ya que las 17 Comunidades Autónomas participarán en esta edición, con una amplia y cuidada selección que pone de manifiesto la excelencia del sector de la alimentación de calidad.

De esta forma, la feria será inaugurada mañana a las 11.00 horas por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que estará acompañado por Francisco López Canís y Francisco López López-Bago, presidente de honor y presidente del Grupo Gourmets, respectivamente.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación estará presente en esta feria con 'El País Más Rico del Mundo', un espacio en el que durante los cuatro días se sucederán catas, showcookings y ponencias con un protagonista común, el producto de calidad nacional, un viaje gastronómico por España a través de sus alimentos.

Este espacio, de más de 1.075 metros cuadrados, acogerá presentaciones y degustaciones de productos agroalimentarios amparados por figuras de calidad como las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) y las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP), con el objetivo de reforzar su posicionamiento en mercados nacionales e internacionales.

Además, albergará el 30º Túnel del Vino, uno de los lugares más visitados del SG y que esta edición contará con 365 vinos seleccionados por los técnicos del Ministerio de Agricultura junto al Comité de Cata de la Guía de Vinos del Grupo Gourmets, pertenecientes a 291 bodegas con 22 variedades de uvas.

Completa el espacio gastronómico 'Alimentos de España', el 8º Túnel del AOVE, con diferentes zonas en las que degustar las variedades minoritarias nacionales con 40 AOVEs, área de producción ecológica con 20 AOVEs y el espacio que acoge las Denominaciones de Origen e Indicaciones geográficas de nuestro país con 34 AOVEs. Así como los 12 AOVEs galardonados en los 'Premios Alimentos de España'.

Además, el martes 14, Paradores, como socio culinario, desarrollará la actividad 'España en cada bocado: experiencia 100% Raza Autóctona', una propuesta gastronómica de tapas basada en carnes y productos de distintas razas autóctonas. De esta manera, se pondrá en valor la diversidad ganadera y la conexión entre territorio, tradición y excelencia culinaria.

El Salón Gourmets también será escenario, como cada año, de diferentes concursos. Así, seis chefs procedentes de diferentes zonas del país competirán en el Desafío XChef de Cervezas 1906, donde participan con sus propuestas, bajo la premisa de aplicar buenas prácticas que generen un impacto positivo, como el uso de productos de cercanía, la reducción de desperdicios o el fomento de la economía circular.

Además la cita deparará al Mejor Sumiller de España en el 31º Campeonato de España de Sumilleres Tierra de Sabor, donde 47 sumilleres se medirán durante dos días de competición.

Esta edición del Salón Gourmets estrenará tres nuevas propuestas como es Parrilla Challenge by Iruki, una competición que rinde homenaje al arte ancestral del fuego en clave de espectáculo gastronómico, también debuta Burger Masters-Campeonato Nacional de Hamburguesas Gourmets by Arcecarne, donde aprender a elaborar burgers con actitud, sabor y respeto por el producto, y Carbonara Challenge by Rummo, que celebrará su primera edición y se pondrá a prueba el talento de chefs especializados en la elaboración de la pasta carbonara.

Estos nuevos retos se suman a los campeonatos y concursos más esperados del calendario gastronómico profesional como el 32º Concurso de Cortadores de Jamón, el 18º Campeonato de España de Abridores de Ostras o 16º GourmetQuesos, campeonato de los mejores quesos de España 2026 con el apoyo del ICEX.

También se celebrarán otros concursos señeros, como el 9º Concurso Nacional En busca del Mejor Cachopo elaborado con Ternera Asturiana IGP, el 5º Campeonato de España de Pizzas Gourmet o el 3º Mejor Montado Ibérico de la Gastronomía Española by Arturo Sánchez y Berkel, entre otros.