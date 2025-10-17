Salón Look 2025 abre sus puertas hasta el domingo como el escaparate de la belleza profesional

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Salón Look, organizado por Ifema Madrid, abre este viernes y hasta el domingo las puertas de su 27 edición presentándose como el escaparate de la belleza profesional.

Consolidado como "el evento profesional de belleza integral más importante de España y referente a nivel internacional", Salón Look reunirá a 250 marcas líderes de todo el mundo de la industria de la belleza, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

El Pabellón 12 reunirá la oferta más vanguardista del mercado en estética, cosmética y aparatología y mostrará lo último en productos, demostraciones faciales y corporales y tratamientos. El Pabellón 14, por su parte, descubrirá al profesional los últimos lanzamientos en peluquería, uñas y maquillaje.

Entre sus contenidos destacan el XVII Congreso de Estética, el I Campeonato de España de Masaje, Business Meeting, Nailympion Spain (el mayor campeonato internacional de uñas) y espectáculos profesionales como Effervescene, que por primera vez acoge la entrega de los Premios AIPP, Premios Fígaro o los Supernova Artero Awards. A esto se suma como novedad 'La Noche de la Belleza', un evento exclusivo de networking para profesionales del sector.

Además Salón Look refuerza una edición más su apuesta por la internacionalización mediante su programa B2B y de compradores internacionales en colaboración con ICEX y STANPA, consolidando su papel como plataforma estratégica para la expansión global de la industria de la belleza.