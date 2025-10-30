Salón Look recibe a cerca de 40.000 profesionales de 58 países durante sus tres jornadas

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Salón Look, organizado por Ifema Madrid recibió del 17 al 19 de octubre a cerca de 40.000 visitantes profesionales de un total de 58 países en un evento del ámbito de la belleza, la estética y la peluquería.

Según ha informado el espacio de congresos en un comunicado, esta edición "ha constatado el buen momento de un sector que en 2024 creció un 7,7%, según Stanpa, y que se define como un ámbito dinámico y en constante evolución que combina innovación, bienestar y creatividad para realzar la salud y la imagen".

Durante tres jornadas, los participantes han recorrido los Pabellones 12, 14 y 14.1, descubriendo las últimas tendencias y novedades presentadas por más de 250 marcas del mercado.

Entre ellos, han asistido más de 10.000 estudiantes, reflejo del compromiso estratégico de Salón Look con la formación, acercando a los futuros profesionales a la realidad y a las oportunidades del mercado de la belleza integral.

Ifema ha definido a Salón Lool como "el único encuentro del sector que cuenta con el apoyo unánime de todas las asociaciones, patronales, colectivos profesionales y grupos de influencia del país", así como la colaboración de entidades de como Anepe y Stanpa.

AGENDA PARA EL PROFESIONAL DE LA BELLEZA

La 27ª edición ha estado marcada por la agenda de actividades de organizada en el marco de la feria en la que más de 200 profesionales y expertos han compartido sus conocimientos y experiencias en los diferentes congresos, jornadas y encuentros.

Así, el programa de Salón Look ha vertebrado las tendencias con talleres de negocio, el Business Meeting, patrocinado por Kemon, que puso el foco en la digitalización, el retail experiencial o la internacionalización; el Congreso de Estética, donde se ha debatido la innovación en tratamientos o la integración del cuidado holístico.

Además, ha sido escenario de competiciones y shows como el I Campeonato de España de Masaje, patrocinado por Kapyderm y Lav Towels; Nailympion, que ha contado con la colaboración de Thuya y Booksy; los Supernova Artero Awards; Effervescene; la Pasarela; y Premios Fígaro.

Por otro lado, con la Noche de la Belleza, patrocinado por Kapyderm y Booksy, se ha ofrecido al profesional una combinación entre formación, inspiración y negocio.

El Salón Internacional de la Imagen y la Estética Integral cierra su edición de 2025 con la intención de seguir adaptándose a las nuevas tendencias, así como relacionándose a los profesionales del sector.