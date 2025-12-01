Segittur y Fitur lanzan la tercera edición del concurso 'The AI for Tourism Awards 2026'. - SEGITTUR

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Segittur y Fitur han convocado la tercera edición del concurso 'The IA for Tourism Awards 2026', que se celebrará en el contexto de Fitur Know-How & Export en enero del próximo año, en reconocimiento a la importancia que la IA está teniendo en la gestión de los viajes y el sector turístico.

En concreto, este certamen contará con una única categoría con la que se premiará a la mejor solución de IA 2026. En dicho galardón podrán competir con empresas de todas las verticales de turismo --cadenas hoteleras, aerolíneas y agencias de viajes--, así como destinos.

Para Segittur, la IA ha comenzado a desempeñar un papel destacado en el ámbito del turismo, revolucionando la forma en que los viajeros planifican, reservan y disfrutan del viaje. Esta presencia es lo que ha motivado a la organización de este concurso con el que se pretende encontrar las mejores soluciones desarrolladas sobre esta herramienta.

Así, el plazo máximo para presentar las candidaturas será hasta el 15 de diciembre, mientras que la entrega de premios tendrá lugar el jueves 22 de enero de 2026 en Fitur Know-How & Export. Aquellos que estén interesados en participar pueden hacerlo a través del formulario 'online' disponible en la web de Segittur.

Para seleccionar las soluciones de IA para el turismo, el jurado valorará el grado de innovación tecnológica, la usabilidad, la mejora de la experiencia del usuario en sus distintas facetas, la originalidad y el grado de escalabilidad.