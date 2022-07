La segunda edición del Madrid Cómic Pop Up llegará en noviembre a Ifema Madrid con autores como Ariel Olivetti

Madrid Cómic Pop Up

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición del Madrid Cómic Pop Up se celebrará en Ifema Madrid los próximos 4, 5 y 6 de noviembre en Ifema Madrid con la presencia de autores como los argentinos Ariel Olivetti y Eduardo Risso.

Sergio Dávila, CAFU y Daniel Acuña firman el cartel de MCPU 2022, una pieza a seis manos que "pronto se desvelará", y que sirve de puerta de entrada a una "nueva fiesta del tebeo" que incorpora la presencia de grandes nombres internacionales.

Esta segunda edición también contará con la colaboración de ECC Ediciones, con la presencia de James Tynion IV, que visitará por primera vez un evento en España. También contará con la presencia de Álvaro Martínez Bueno, cocreador junto a Tynion de la serie 'The Nice House on the Lake'.