La Semana de la Educación cierra su edición con casi 125.000 visitantes entre estudiantes, docentes y familias

La Semana de la Educación cierra una edición impulsada por la orientación, la innovación y la mayor diversidad de centros educativos. - IFEMA MADRID

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Semana de la Educación clausura su edición de 2026 con la participación de un total de 124.867 visitantes entre estudiantes, docentes, familias y profesionales del sector, incluidas las visitas de más de 2.000 grupos de centros formativos.

El evento se ha celebrado del 11 al 15 de marzo en los pabellones 12 y 14 de Ifema Madrid con más de 150 centros educativos, universidades, instituciones y entidades formativas en una edición impulsada por la orientación, la innovación y la mayor diversidad de centros educativos.

Según ha indicado Ifema Madrid en un comunicado, el encuentro ha estado compuesto por las ferias AULA, School Days, Formación Continua y Postgrado y DIGIeLearning.

Durante la semana se han reunido además a numerosas administraciones públicas y organismos, con la presencia de distintos ministerios --entre ellos Educación, Formación Profesional y Deportes, Ciencia, Innovación y Universidades, Defensa, Trabajo y Economía Social o Igualdad--, así como de la Comunidad de Madrid y entidades vinculadas al empleo, la orientación y el servicio público, que han reforzado "el carácter estratégico del evento".

Durante las jornadas, AULA ha vuelto a convertirse en "el gran núcleo de la Semana de la Educación", como espacio donde tomar decisiones reales sobre el futuro.

Universidades públicas y privadas, centros de Formación Profesional o entidades especializadas han mostrado propuestas conectadas con el mercado laboral y sorprendido a los asistentes con "nuevas titulaciones, perfiles emergentes y sectores menos conocidos, pero con alta proyección".

El valor diferencial de la oferta ha residido en la experiencia directa. En este sentido, los visitantes han podido interactuar con profesionales para acercarse a profesiones técnicas, digitales o industriales que están adquiriendo "un papel clave" en el contexto actual.

En paralelo, el área de orientación dentro de la feria ha ofrecido asesoramiento personalizado y herramientas prácticas que han ayudado a estudiantes y familias a "enfocar su toma de decisiones".

Por su parte, Formación Continua y Postgrado ha reunido propuestas dirigidas a la especialización, la reorientación profesional y la actualización de competencias, con programas adaptados a las nuevas necesidades del entorno laboral y a la creciente demanda de formación a lo largo de toda la vida.

Y, Schools Day, ha acompañado a las familias en las primeras decisiones formativas de los más jóvenes. A la oferta se han sumado diferentes espacios de conocimiento, con más de setenta actividades, como el AULA Forum, que ha reunido sesiones orientadas a competencias, empleabilidad y reflexión educativa; el Speaker's Corner, impartiendo talleres prácticos, dinámicas aplicadas y actividades de orientación; y el Escenario, con demostraciones tecnológicas y experiencias inmersivas.

Durante el fin de semana, el protagonismo ha recaído en familias y futuros estudiantes, que han acudido en gran número para informarse, resolver dudas y conocer de primera mano la amplia oferta profesional y académica disponible.

DIGIELEARNING, INNOVACIÓN EDUCATIVA EN CLAVE DIGITAL

En el marco de la Semana de la Educación, los visitantes profesionales han encontrado en DIGIeLearning, un espacio estratégico para abordar la transformación educativa impulsada por la tecnología.

En su segunda edición, la feria ha reunido soluciones de e-learning, inteligencia artificial aplicada al aprendizaje, plataformas formativas y metodologías digitales de la mano de empresas destacadas en innovación educativa.

Asimismo, a través del Campus DIGIeLearning, la feria ha configurado un programa de ponencias especializadas con expertos del sector, que han abordado las nuevas tendencias, herramientas y competencias digitales que están redefiniendo los modelos de aprendizaje y formación.

Reafirmando su posición como "la cita de referencia para la educación en España", la próxima edición de la Semana de la Educación se celebrará del 17 al 21 de febrero de 2027.