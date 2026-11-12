La Semana Internacional de la Construcción aborda fórmulas para ampliar la oferta de vivienda

Ifema.- La Semana Internacional de la Construcción analiza en su segundo día cómo aumentar la disponibilidad de vivienda - IFEMA MADRID

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Semana Internacional de la Construcción, que se celebra en Ifema hasta este viernes, abordó en su segunda jornada distintas fórmulas para ampliar la oferta de vivienda en España y responder a la demanda residencial, con especial atención a la disponibilidad de suelo, la simplificación administrativa, la seguridad jurídica y la construcción de ciudades sostenibles y de calidad.

Promotores, arquitectos y representantes de distintos ámbitos del sector han abordado estos retos en los foros del II Congreso de la Construcción, celebrado en Ifema Madrid, donde también se han tratado las dificultades de acceso a la vivienda y las necesidades de rehabilitación del parque residencial.

En el auditorio empresarial, el vicepresidente y director general de Ibosa y presidente de la Asociación de Gestoras de Cooperativas de España, Juan José Perucho, ha apuntado al desequilibrio entre oferta y demanda como uno de los principales problemas del mercado. Así, ha situado en 500.000 personas anuales el crecimiento de la población desde 2019 y ha advertido de que esto concentra la demanda en las rentas medias y bajas.

Frente a esta situación, ha señalado la escasez de suelo, los largos plazos de desarrollo urbanístico, la burocracia y la falta de mano de obra cualificada como obstáculos para incrementar la oferta. A su juicio, estos factores alimentan una "espiral inflacionista" y han llevado a parte de la población a recurrir al alquiler de habitaciones.

Por su parte, el director de negocio residencial de Avintia Desarrollos Inmobiliarios, Diego Suárez García, ha señalado la vivienda asequible como uno de los principales ámbitos de actividad para los próximos cinco años y ha destacado las oportunidades que ofrece el plan estatal.

La subdirectora general de Licencias del Ayuntamiento de Madrid, Ana Reguero, ha defendido la aplicación de tecnología para reducir los tiempos de tramitación administrativa. Según ha indicado, la automatización de la comprobación de documentación e informes ha permitido recortar un 70% el tiempo de gestión.

SEGURIDAD JURÍDICA Y COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Por otro lado, los ponentes también trararon las condiciones necesarias para aumentar la producción de vivienda, situando la seguridad jurídica y la simplificación de los procesos como prioridad principal, así como la estabilidad normativa.

En cuanto a las dificultades de acceso, los ponentes han advertido de la situación de personas con capacidad de ahorro y una economía estable que, sin embargo, no pueden acceder a la vivienda protegida y tienen dificultades para adquirir una vivienda en el mercado libre.