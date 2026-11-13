La Semana Internacional de la Construcción entrega los Premios Veteco-Asefave y los Reconocimientos Sicon2026

Semana Internacional de la Construcción - IFEMA MADRID

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Semana Internacional de la Construcción, el proyecto de Ifema Madrid que integra las ferias Construtec, Veteco, Smartdoors y Piscimad ha celebrado una de las grandes novedades de la edición, la Tarde del Sector, donde se han entregado los Premios Veteco-Asefave junto con los Reconocimientos Sicon2026.

En el apartado de Reconocimientos Sicon2026, la feria ha distinguido a diferentes empresas y profesionales por su contribución al desarrollo, la innovación y la responsabilidad social del sector, según ha informa Ifema Madrid en un comunicado.

El Reconocimiento Sicon26 a la Inclusividad Laboral ha recaído en Prefabricados Pujol, debido a su compromiso con la inclusión y la promoción de un entorno laboral más diverso e integrador. Por su parte, Hormort-Hormigones Baleares ha recibido el Reconocimiento Sicon26 a Principios Sostenibles, que pone en valor el compromiso de la compañía con la sostenibilidad y la incorporación de criterios responsables a su actividad.

El premio al Mayor Impacto en Zona Rural y Sostenibilidad Social ha distinguido a Renolit por su contribución al desarrollo del entorno rural y a la generación de un impacto social positivo a través de sus iniciativas. En la categoría de Mejor Práctica de Instalación y Mantenimiento, el reconocimiento ha sido para Aislamientos Gainza, por su apuesta por las buenas prácticas y la calidad en los procesos de instalación y mantenimiento.

El galardón a la Mejor Difusión Sectorial en Medios de Comunicación ha recaído en Raquel Díaz Guijarro, jefa de Mesa de la edición impresa de 'Cinco Días', diario económico de 'EL PAÍS'. Este reconocimiento pone en valor la importancia del periodismo especializado y de la divulgación de los principales retos, avances y transformaciones de la industria de la construcción.

Asimismo, la Semana Internacional de la Construcción ha concedido el Reconocimiento Sicon26 Institucional: 100 años de Oficemen, con motivo del centenario de la Agrupación de Fabricantes de Cemento de España. Un premio a la trayectoria de una institución clave en el desarrollo y la evolución de la industria cementera española.

Por último, el Reconocimiento Sicon26 a la Trayectoria Profesional ha distinguido a Luis Vega Catalán, coordinador en la Unidad de Apoyo de la Dirección General de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, un reconocimiento que pone en valor su trayectoria profesional y su contribución al ámbito de la vivienda y la construcción.

PREMIOS VETECO-ASEFAVE

En cuanto a la XVI edición de los Premios Veteco-Asefave los reconocimientos han puesto en valor distintos proyectos del sector del cerramiento, la ventana y la protección solar.

En la categoría de Fachada Ligera, el jurado ha concedido dos Menciones de Honor a los proyectos 'Nueva planta de producción farmacéutica para Faes Farma' y 'Nueva envolvente energética para el edificio de la Autoridad Portuaria'. Por su parte, el Premio a la Mejor Fachada Ligera 2026 ha recaído en 'Rehabilitación del Centro de Natación Mundial 86'.

En la categoría de Ventana, la Mención de Honor ha sido para 'Edificio Santa Engracia', mientras que el Premio a la Mejor Ventana 2026 ha reconocido el proyecto 'Edificio Casa Román'.

En cuanto a la categoría de Protección Solar, el jurado ha otorgado una Mención de Honor al proyecto 'Centro de Salud de Abegondo'. El Premio a la Mejor Protección Solar 2026 ha distinguido a 'Edificio Infinito Delicias'.

Por último, en la categoría de Trabajos Fin de Grado (TFG) y Fin de Máster (TFM) 2026, patrocinada por Deceuninck, se ha concedido una Mención de Honor al trabajo 'Centro de Interpretación cultural para el humedal Santa Rosa', de Elisa Megna. El tercer premio ha recaído en 'Hortus Erasmus Terminal', de Nicolás Sancho Cuasante; el segundo premio ha distinguido a 'Sitopía Doméstica', de Ignacio Olite Lumbreras; y el primer premio al Mejor Trabajo Fin de Carrera 2026 ha sido para 'Entre la Piel y la Estructura', de Diego Sobrino Corral.