La Semana de los Servicios al Ciudadano reforzará la implicación de ayuntamientos y entidades locales en foros

Imagen de archivo de Ifema Madrid - IFEMA MADRID

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Semana de los Servicios al Ciudadano reforzará la participación de ayuntamientos y entidades locales en los distintos foros y encuentros que integrará su programación, prevista del 9 al 11 de junio de 2026 en Ifema Madrid y centrada en los principales retos de la gestión pública municipal.

Este impulso a gobiernos locales será posible gracias a un convenio de colaboración suscrito entre Ifema Madrid y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con el objetivo de favorecer la presencia activa de estos actores y fortalecer el intercambio de experiencias entre administraciones en las ferias Global Mobility Call, TECMA, Foro de las Ciudades de Madrid, SRR y SocioCARE.

El acuerdo, tal y como traslada el recinto ferial madrileño en un comunicado, busca consolidar estos espacios como plataformas de referencia para el debate en ámbitos como la movilidad, la sostenibilidad urbana, la gestión medioambiental y la atención social, además de promover la transferencia de conocimiento y buenas prácticas entre ciudades.

"La implicación de los gobiernos locales es clave para avanzar en modelos de ciudad más eficientes, sostenibles y centrados en el ciudadano. Este acuerdo nos permite reforzar el papel de estos encuentros como plataformas de referencia para compartir soluciones, generar conocimiento útil y acelerar la transformación de los servicios públicos desde una visión integrada de la movilidad, el urbanismo, el medio ambiente y los cuidados", explica el director de la Semana de los Servicios al Ciudadano, David Moneo.

Por su parte, la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, destaca que la presencia activa de los municipios en foros como la Semana de los Servicios al Ciudadano "es fundamental" para compartir experiencias, identificar soluciones comunes y avanzar de forma coordinada en retos "tan relevantes" como la sostenibilidad urbana, la movilidad o la atención a las personas.

"Las entidades locales somos actores esenciales en la implementación de políticas públicas, y espacios como este nos permiten incrementar nuestra capacidad de respuesta desde la colaboración institucional y el intercambio de buenas prácticas", ha resaltado.

SEMANA DE LOS SERVICIOS AL CIUDADANO

Así, en el marco de TECMA, Feria Internacional de Urbanismo y Medio Ambiente, se abordarán cuestiones relacionadas con el equipamiento y los servicios urbanos, la planificación del espacio verde, la gestión sostenible de las ciudades y la innovación aplicada a la sostenibilidad.

Por su parte, el Foro de las Ciudades de Madrid funcionará como un espacio de diálogo e intercambio de proyectos orientados al desarrollo de modelos urbanos más habitables, inclusivos, participativos y resilientes.

El convenio contempla además la participación de representantes municipales en distintas sesiones del programa, con especial atención a debates sobre financiación de ciudades, adaptación al cambio climático e innovación en la gestión pública.

Asimismo, SocioCARE, I Expo Congreso Europeo de los Cuidados, reunirá a administraciones públicas, empresas, profesionales y entidades del tercer sector para analizar los desafíos del sistema de cuidados y avanzar en nuevos modelos de atención, con especial atención a la realidad de la España rural.

La programación se completará con Global Mobility Call, centrado en la movilidad sostenible, y SRR, Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado, ofreciendo una visión integral de la transformación de los servicios públicos.