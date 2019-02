SIGA 2019 desplegará una "intensa" agenda de jornadas técnicas junto a la I Conferencia Internacional del Agua

Publicado 05/02/2019 14:52:35 CET

La Feria de Soluciones Innovadoras para la Gestión del Agua, SIGA, desplegará en su edición de este año una "intensa" agenda de jornadas técnicas, que se complementará con la I Conferencia Internacional del Agua.

Según ha informado Ifema en un comunicado, el comité organizador de la segunda edición de SIGA se reunió el pasado 31 de enero y allí dio cuenta de las "buenas previsiones de participación" para el evento.

También se abordó el programa de jornadas técnicas de SIGA, que se desarrollará los días 26 de febrero al 1 de marzo. En el salón, que ocupará el pabellón 2 de Ifema, se prevé una "importante presencia" de empresas del sector del agua.

También se está ultimando también el programa de jornadas técnicas que se desarrollará de forma paralela a la exposición comercial. Los ejes centrales del evento lo conforman expositores participantes y las jornadas sectoriales desarrolladas por el conjunto de las asociaciones, entre las que figura la jornada 'Agua urbana y nuevos desafíos municipales' organizada por AGA.

Además, se prevé también en el apartado técnico la 'Jornada sobre Financiación Nacional e Internacional de la I+D+i del agua' organizada por Asagua y PTEA; 'Tratamientos blandos de aguas residuales en pequeños municipios' organizado por Adecagua; 'Reutilización del agua, fuente fiable de recursos. Normativa innovadora y percepción pública' organizada por Asersa; 'Digitalización y captación de datos: Trazabilidad de las uniones y de las instalaciones de tuberías plásticas' organizada por Asetub; 'Recuperación de coste de inversión en infraestructuras' organizada por AEAS; 'Innovación en infraestructuras' por Asagua y PTEA.

También figuran los encuentros técnicos como 'Financiación de infraestructuras del agua en España' en colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica; 'Infraestructuras de la agua prioritarias. Alternativas de financiación' por SEOPAN y AGA; 'Economía circular, reciclaje, rehabilitación residuos en el mundo del agua' por IBSTT y el MITECO; el programa 'ICEX Next para el agua', a cargo del ICEX; 'Proyectos de cooperación del agua' en colaboración con AECID; y 'Financiación pública del I+D+i del agua' por parte del CDTI.

Otras jornadas que tendrán lugar durante SIGA son 'Detección y eliminación de contaminantes emergentes' por FuturEnviro y 'Guidelines and behaiour of stainless Steel with nickel in water treatments' realizado por el Nickel Institute y Cedinox.

Por su parte, diferentes expositores realizarán presentaciones en el Speakers' Corner del Foro SIGA o en sus propios stands, entre las que destacan 'Monitorización de múltiples parámetros en tuberías de agua potable a presión', realizada por 's::can Iberia'; la presentación de 'El Libro Blanco de las Tecnologías Sin Zanja' por IBSTT; 'La evolución natural de los fangos activados', por Premier Tech Iberoto; 'Eliminación sostenibles de microcontaminantes en agua potable, aguas de proceso y aguas servidas', por Bluecher; 'El almacenamiento de líquidos en cisterna flexible' por Labaronne Citaf; y 'Combustible limpio para una ciudad resiliente' por Aqualia, entre otros.

A todo ello se une la Conferencia Internacional del Agua el día 27 de febrero, bajo el lema 'Nuevos retos y soluciones para el agua en las ciudades sostenibles', en la que participarán las principales organizaciones mundiales en este ámbito y que respaldan Canal de Isabel II, Acciona Agua y Aqualia.

La inauguración de esta conferencia correrá a cargo del presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, y participarán ponentes del nivel de Kala Vairavamoorthy (Director Ejecutivo de IWA), Bruno Tisserand (Presidente de EUREAU), Amal Talbi y Natalia Limones (Banco Mundial - The World Bank), Sergio Campos (BID- Banco Interamericano de Desarrollo). Por su parte, el Secretario de Estado de Medio Ambiente expondrá los retos del agua en España y clausurará esta conferencia.