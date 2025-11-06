Simo Educación cierra su última edición con la participación de 9.000 profesionales y 90 expositores

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Simo Educación ha cerrado su edición de 2025 con una afluencia de 9.000 profesionales, un total de 90 expositores y la celebración de una amplia agenda de conferencias, con 115 actividades y más de 190 ponentes, en la que se reflexionó sobre los temas de mayor actualidad referidas a la tecnología aplicada a la educación.

La undécima edición del Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa, organizado por Ifema Madrid con la colaboración de EDUCACIÓN 3.0, tuvo en esta ocasión como lema 'Tecnología y pedagogía: la alianza que impulsa la innovación educativa en tiempos de IA'.

En un comunicado, Ifema Madrid ha destacado que el Salón volvió a reunir "el mejor perfil innovador de un sector volcado en contribuir a la mejora de la educación, a través de toda clase de soluciones tecnológicas, como la inteligencia artificial, la robótica, la programación o las plataformas educativas, entre otras tendencias".

Además del área expositiva, en la agenda de conferencias se abordaron cuestiones como la tecnología saludable; el debate de las pantallas en la educación; la manera de educar a la infancia y adolescencia ante las TIC o el modo de alinear los proyectos educativos con las necesidades reales de empleabilidad.

También se trató la transición digital y los retos de la sostenibilidad en la Formación Profesional; los avances en inteligencia artificial responsable; los nuevos retos de la dirección de los centros educativos, o el modo en que arte, neurociencia y educación van de la mano a la hora de proporcional una formación integral.

Una de las actividades más destacadas de esta edición fue Simo Educación Directores, jornadas dedicadas a los equipos directivos de centros educativos, que por primera vez se celebraron en dos días, y en las que se analizaron los retos que deben afrontar los responsables de estos centros.

PREMIOS A LAS MEJORES EXPERIENCIAS EDUCATIVAS

Durante su celebración se entregaron los Premios a las Mejores Experiencias Educativas en once categorías. Entre ellos, el Premio a la Mejor Experiencia Docente, otorgado a "EF Ministerio del Tiempo", de Ernesto Bautista Santurino Díaz en el CRA Villas del Tajo (Toledo), que además consiguió la distinción como Mejor Experiencia con Metodologías Activas.

También el Premio a la Mejor Experiencia Innovadora y Tecnológica, para "ECOFLOCK", de Rebeca Madero Beviá del Colegio Diocesano Santa María Nuestra Señora (Sevilla), además del reconocimiento como Mejor Experiencia de Sostenibilidad.

La undécima edición de Simo Educación contó con un importante respaldo institucional, avalado por la presencia del consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, durante la inauguración; y la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, y el secretario de Estado de Educación y Formación Profesional, Abelardo de la Rosa, en la apertura de las Jornadas para la Promoción de las Alfabetizaciones Múltiples.

lA duodécima edición del Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa, Simo Educación, se celebrará del 10 al 12 de noviembre de 2026 en el Recinto Ferial de Ifema Madrid.