MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional de Urbanismo y Medio Ambiente (Tecma), renueva su colaboración con la Asociación de Empresas de Gestión de Infraestructura Verde (ASEJA).

Según recoge Ifema Madrid en un comunicado, con este acuerdo "refuerza su compromiso" con el desarrollo de ciudades más sostenibles y habitables, y pone de relieve la importancia de la jardinería y el paisajismo en la transformación urbana.

A este compromiso se suma también el Foro de las Ciudades de Madrid, organizado también por Ifema Madrid y que se celebra coincidiendo con Tecma y el Salón de la Recuperación y el Reciclado (SRR).

El Foro es un lugar de debate, en donde se analizarán las últimas y más sostenibles soluciones urbanas, y en donde se darán cita expertos, empresas, entidades públicas y, en general, "todos los agentes implicados en la gestión de la movilidad, el medio ambiente, la digitalización y los espacios verdes urbanos".

ASEJA nació con el propósito de colaborar con las entidades y organismos públicos y privados responsables de la mejora de los parques y jardines en los municipios españoles. La Asociación aporta sus opiniones para que, entre todos, se adopten los criterios más racionales y eficaces a la hora de crear, gestionar y mantener la infraestructura verde.