El tomate español será la estrella de Fruit Attraction, que se celebrará del 30 de septiembre al 2 de octubre

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tomate español será la estrella de Fruit Attraction 2025, que se celebrará del 30 de septiembre al 2 de octubre, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

La 17 edición de Fruit Attraction se presenta como "el gran escaparate internacional de las frutas y hortalizas". Organizada por Ifema Madrid y Fepex, la feria "será la edición de mayor envergadura ampliando superficie, expositores, empresas y países, señal de la fuerza y la importancia del sector de frutas y hortalizas en el país y el resto del mundo".

La elección del tomate como producto estrella busca "poner en valor el gran trabajo del sector productor y comercializador español" coincidiendo "con un momento clave dada la coyuntura geopolítica actual y la competencia cada vez mayor de países terceros en el ámbito de la Unión Europea".

El tomate es la hortaliza más consumida en el mundo. En España, representa el 24,23% del consumo de hortalizas frescas en los hogares, con un promedio de 12 kilos por persona y año en el ámbito doméstico y 2 kilos fuera de casa. Sólo en 2024 el consumo creció un 6,25% respecto al año anterior impulsado por la diversificación varietal y la apuesta de los consumidores por dietas más saludables.

El cultivo de tomate está presente en todo el territorio nacional, siendo Andalucía, Murcia, Valencia y Canarias las principales comunidades productoras, con 20.800 hectáreas cultivadas de tomate para consumo en fresco y 1.649.000 toneladas, según datos de 2024.

El sector español de tomate se caracteriza por su orientación exportadora, con 675.000 toneladas por un valor de 1.100 millones de euros. Sus principales mercados Alemania, Francia, Reino Unido o Países Bajos.

El tomate es un ingrediente esencial en la dieta mediterránea. Tiene un alto contenido en licopeno, antioxidantes, vitaminas A y C, fibra y agua y es bajo en calorías.