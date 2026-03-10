Un total de 302 empresas expositoras participarán en Iberzoo propet 2026

Iberzoo Propet 2026 - IFEMA MADRID

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 302 empresas expositoras participarán en la Feria Internacional para el Profesional del Animal de Compañía, Iberzoo Propet 2026, que se celebrará del 11 al 13 de marzo en Ifema Madrid, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

El evento está promovido nuevamente por las dos principales agrupaciones empresariales del sector, la Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía, AMVAC, y la Asociación Española de la Industria y el Comercio del sector del Animal de Compañía, AEDPAC.

En esta nueva edición, la feria alcanza un nuevo récord de participación afianzando su posicionamiento como el evento de referencia para una industria que atraviesa por un magnífico momento.

Más de 300 empresas expositoras se sumarán a la feria, lo que supone un incremento del 11% en relación con la anterior convocatoria de 2025, representando 1.200 marcas, darán a conocer las últimas soluciones y propuestas para el cuidado de las mascotas.

La participación internacional cuenta con la presencia de 76 firmas internacionales - un 16% más que el año pasado-, procedentes de 18 países, lo que viene a consolidar la creciente proyección exterior de Iberzoo Propet. También crece la superficie neta de exposición, alcanzando los 9.975 m2, es decir, un 3,5% más que en 2025.

Unos datos que están en línea con el sector al que representa el certamen, con un perfil ampliamente innovador y un gran potencial de crecimiento.

Según AMVAC, el sector alcanzó una facturación en 2025 de 36.681 millones de euros, lo que supone el 2,3% del PIB español, y generó 44.500 empleos directos y más de 356.000 indirectos.

Un volumen de negocio capaz de atender las necesidades de una población de mascotas estimada en más de 30 millones, según la Asociación Empresarial Española de la Industria de Sanidad y Nutrición Animal, Veteindustria mientras que AEDPAC, en su último Barómetro de hábitos y tendencias de los petparents 2025, destacaba que el 52% de los hogares españoles tienen mascotas, y que el 86% de las familias españolas consideran a los animales de compañía como un miembro más de las mismas.

Además de la destacada participación empresarial y de la presencia de sus dos principales órganos de representación, Iberzoo Propet vuelve a contar con el renovado apoyo de las principales asociaciones, entidades e instituciones dedicadas al bienestar de nuestras mascotas.

Así, la presencia de AEVET, la Asociación Española de Veterinarios Clínicos; ANFAAC, la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía; CEVE, la Confederación Empresarial Veterinaria Española; la Fundación VET+i, y VETERINDUSTRIA, la Asociación Empresarial Española de la Industria de Sanidad y Nutrición Animal-, acreditan la confianza del sector en su principal escaparate comercial.

PROGRAMA PARALELO DE JORNADAS

De forma paralela a la exposición de las últimas novedades presentadas por las firmas líderes del sector, Iberzoo Propet programa una intensa agenda de eventos, conferencias y actividades, que configuran un espacio de análisis y reflexión de primer nivel, aportando un valor añadido a la convocatoria muy apreciado por los profesionales.

En dicha programación, destacan el Congreso VetMadrid, el VIII Forum de AEDPAC, el Aula Iberpet, las exhibiciones de peluquería canina, y La Tarde del Sector.

La Feria dispone también, dada la excelente acogida que tuvo en anteriores ediciones, su Escenario, en donde se desarrollará durante las tres jornadas que dura la Feria una amplia programación, que incluye las exhibiciones de peluquería canina de firmas como Artero, entre otras actividades; así como el acto de entrega de los II Premios de Petshops Magazine.

En esta amplia programación, destaca una vez más La Tarde del Sector, que tendrá lugar el jueves, 12 de marzo, a las 18:30 horas, y en la que se procederá a la entrega de los tradicionales Premios Iberpet, mientras que las asociaciones AMVAC y AEDPAC presentarán sus respectivos informes sectoriales.

En definitiva, Iberzoo Propet 2026 representa una oportunidad única tanto para las empresas como para los profesionales del sector, para acceder a un mercado profesional concentrado, generar negocio y networking, presentar innovaciones ante líderes del sector, expandir la marca, y descubrir las tendencias más recientes en bienestar animal.

Se trata, por tanto, de un espacio de negocio muy provechoso para todos los participantes, cuya alta rentabilidad se verá reforzada por la plataforma liveconnect, que vuelve a habilitar el certamen, para que la comunidad profesional del sector de las mascotas pueda estar interconectada y compartir experiencias y conocimiento durante los 365 días del año.