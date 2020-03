LA UAM muestra en Aula cómo idear el trayecto a su futuro a través de doce innovadores talleres

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) participa en la feria educativa Aula 2020 con una innovadora propuesta de actividades paralelas guiadas por expertos investigadores y estudiantes universitarios que ayudarán a los más jóvenes a descubrir cómo, sea cual sea su vocación, pueden convertirla en la profesión de sus sueños, simplemente eligiendo la combinación adecuada de Grado y Posgrado, ha informado la universidad en un comunicado.

La vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad de la UAM, Lis Paula San Miguel, ha señalado que se sienten orgullosos de ser la universidad de Madrid con una de las mejores ratios profesor/alumno y de que más del 80% de sus graduados accedan al mercado laboral en un promedio de tiempo de 12 a 18 meses.

"Pero lo que más nos enorgullece es tener una oferta académica integral, que permite a los estudiantes diseñar una enorme variedad de itinerarios formativos, combinando su vocación y sus intereses personales con su futuro profesional", señala.

"El campus de la UAM no solo les permite estudiar el Grado que hayan elegido, sino que además les ofrece todo tipo de oportunidades en materia de idiomas, deportes, voluntariado o actividades culturales", indica.

La oferta de la UAM, que incluye 55 grados, 99 másteres y 35 programas de doctorado, se verá incrementada el próximo curso con tres nuevos títulos: grado en Ciencias, grado en Ingeniería Biomédica y doble grado en Nutrición Humana y Dietética y en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

"Nuestra apuesta estratégica de nuevos grados incide en la formación transversal de los estudiantes, porque estamos convencidos de que los profesionales del futuro solo podrán responder a los retos a los que se enfrenta la sociedad contemporánea aunando saberes de distintos campos del conocimiento", explica Clara Molina, vicerrectora de Estudios de Grado de la UAM.

Para animar a los estudiantes a explorar las distintas posibilidades que se abren en su camino, la UAM acude a AULA con 12 talleres relacionados con diversos campos de la Ciencia y las Humanidades. En algunos de estos talleres, se combinan conocimientos de disciplinas muy dispares.

"La idea es mostrar que puedes estudiar Arqueología y acabar trabajando en la industria cinematográfica o de videojuegos, o cursar Derecho y especializarte en Big Data", añade la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad.

En cuanto a los talleres, el Laboratorio de Arqueología Forense de la UAM (LafUAM) tiene preparada una actividad que aúna disciplinas como la Historia y la creación de vídeos, videojuegos y storyboards de películas ambientadas en la antigüedad.

Un equipo de arqueólogos del Departamento de Prehistoria y Arqueología guiarán a los estudiantes por el apasionante mundo de la imagen, asesorándoles desde el punto de vista histórico en la creación de pequeños vídeos de Tik Tok que, bajo el hashtag #DirigidoPorMí, se subirán a la famosa red social juvenil para ser compartidos.

El Laboratorio de Arqueología Forense de la UAM asesoró científicamente a los creadores del videojuego Assasin*s Creed IV: Black Flag, ambientado en la figura del corsario español Amaro Pargo, cuyos restos se exhumaron para realizar un estudio de ADN como parte del lanzamiento del juego en 2014.

El mismo equipo pondrá en práctica en AULA un Taller Verdadero o Falso, en el que se analizarán videojuegos y cómics elegidos por los participantes para detectar si las ambientaciones están correctamente documentadas y proponer cómo se podrían mejorar.

Gabinete de Comunicación UAM / www.uam.es Otra de las actividades ideadas para esta cita es el Taller de Linaje, que permitirá a los estudiantes conocer de dónde provienen tus antepasados.

En esta actividad se hará un estudio a partir de sus primeros ocho apellidos, remontándose hasta la Edad Media, empleando datos estadísticos cruzados con estudios onomásticos e históricos rigurosos.

Cada participante podrá llevarse su propio estudio del árbol genealógico en una ficha que incluirá un mapa con la probable procedencia geográfica de sus ancestros.

Los estudiantes que por motivos de aforo no puedan participar o no hayan podido concluir su experiencia por falta de tiempo tendrán la posibilidad de continuar la actividad in situ, visitando el Laboratorio de Arqueología de la UAM, en el Campus de Cantoblanco.

En la rama de Ciencias también habrá un Taller de Extracción del ADN de la fruta, consistente en descubrir bajo un microscopio el material genético de piezas como fresas o kiwi y en el que se explicará el proceso que se produce durante el experimento, así como conceptos de citogenética, con el fin de transmitir de forma sencilla a futuros estudiantes la pasión por la investigación y por el complejo mundo del ADN.

Mediante el Juego de la tabla periódica de los alimentos, varios equipos competirán por rondas en las que un representante de cada equipo resolverá las preguntas formuladas respecto a un elemento químico concreto. Cada una de estas preguntas estarán alojadas en una tabla periódica en forma de damero tridimensional.

Estos son solo algunos de los talleres elegidos para AULA 2020, que se complementan con otros de carácter más social e interdisciplinar como Diseño de camisetas contra la violencia de género; Invisible Woman GO (que pretende rescatar del ostracismo histórico a las mujeres que han sido pioneras y vanguardistas en su época a través de la app WallaMe); Speed Dating UAM (dirigido a estudiantes y profesores para demostrar que el coaching es una herramienta potente para identificar objetivos y desarrollar habilidades necesarias para los estudiantes y demandadas por el Espacio Europeo de Educación Superior); Taller sobre Micro-Prehistoria, (donde se investigará la Prehistoria más diminuta a través de restos y evidencias que solamente se pueden ver con microscopios).

Descubre el elemento; Del símbolo al enigma, Elaboración y decoración de cerámica prehistórica campaniforme; e Infanciencia inclusiva ¿Cómo investigamos el desarrollo de los bebés? completan el programa.

Además, la UAM celebrará el próximo 18 de abril su jornada de Campus Abierto, dirigida a estudiantes y familias que quieran conocer las instalaciones y recursos que ofrece la universidad.