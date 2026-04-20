Veteco y Asefave convocan sus XVI Premios con el foco en la calidad del diseño, innovación o sostenibilidad

Veteco. - IFEMA MADRID

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Veteco, la feria incluida en la Semana Internacional de la Construcción, de la mano de Asefave, la Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas han abierto la convocatoria de los Premios Veteco-Asefave 2026 con el foco en la calidad del diseño, la innovación, la sostenibilidad y la evolución técnica de las soluciones ligadas a la envolvente arquitectónica.

Los galardones mantienen sus categorías tradicionales: Mejor Fachada, Mejor Ventana y Mejor Proyecto de Protección Solar, a las que se suma el Premio Trabajo Fin de Grado / Fin de Máster, pensado para estimular entre los futuros prescriptores el interés por el cerramiento acristalado y por las soluciones de envolvente relacionadas con eficiencia energética, sostenibilidad e industrialización, ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto del 6 de mayo al 16 de septiembre de 2026. Los nominados se anunciarán el 7 de octubre y la entrega de premios tendrá lugar el 12 de noviembre de 2026, durante la celebración de Veteco.

En cuanto a los criterios de valoración, los premios distinguen proyectos que destaquen por su diseño y por su alineación con conceptos como sostenibilidad, industrialización, ejecución e instalación, según la categoría. En el caso de la protección solar, además, se valora la contribución al aprovechamiento de la luz natural y al confort térmico y visual de los usuarios del edificio.

"Con motivo de la celebración Veteco-Semana Internacional de la Construcción, convocamos una nueva edición de los Premios Veteco-Asefave, unos premios que evolucionan al ritmo de los avances tecnológicos del sector y a un entorno normativo cada vez más exigente", ha destacado el director de Asefave, Pablo Martín.

Asimismo, ha asegurado que además de la eficiencia energética, la innovación o la calidad arquitectónica, la sostenibilidad de los productos y su contribución al rendimiento global del edificio tienen "un peso decisivo".

"Para nosotros es especialmente relevante la categoría dirigida a estudiantes de arquitectura porque permite que las nuevas generaciones aporten una mirada fresca sobre hacia dónde se dirige la arquitectura y qué soluciones marcarán el futuro del cerramiento en nuestro país", ha subrayado Martín.

Por su parte, como parte del jurado, el director general de ITeC - Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, Francisco Diéguez Lorenzo, ha agradecido formar parte del jurado de los Premios Veteco Asefave, una iniciativa que reconoce la innovación, la calidad y el compromiso del sector de la ventana, la fachada y la protección solar.

"Nuestra participación responde a la vocación del Instituto de contribuir activamente a la mejora del entorno construido, aportando un criterio técnico independiente y riguroso que pone en valor aquellas soluciones que avanzan en sostenibilidad, prestaciones y adaptación a los retos actuales de la edificación", ha explicado Diéguez Lorenzo.

UN IMPULSO AL TALENTO EMERGENTE: El PREMIO FIN DE GRADO/FIN DE MÁSTER

El Premio al Trabajo Fin de Grado / Fin de Máster se ha consolidado como una de las categorías "más inspiradoras" de los Premios Veteco-Asefave. Su objetivo es reconocer propuestas académicas que aporten nuevas perspectivas sobre la envolvente del edificio, integrando criterios de eficiencia energética, sostenibilidad, innovación material y viabilidad técnica.

Para Deceuninck, patrocinar el Premio al Mejor Proyecto de Fin de Carrera para futuros arquitectos en el marco de Veteco es una apuesta consolidada por el talento que definirá "el futuro de la arquitectura y la construcción sostenible".

"Como fabricantes de perfiles de PVC y ThermoFibra de altas prestaciones para ventanas y puertas, sabemos que la excelencia arquitectónica nace del equilibrio entre visión creativa, rigor técnico y responsabilidad con el entorno. Por ello seguiremos siendo abanderados de este reconocimiento, convencidos de que el futuro de nuestra industria se construye, hoy, en las aulas y en los estudios de arquitectura", ha señalado el director general de Deceuninck, Giorgio Grillo.

Del mismo modo lo agradecía el ganador del Premio Fin de Carrera Veteco-Asefave, Álvaro Yanes, en la última edición de la feria, quien aseguraba que "fue un reconocimiento muy especial" a un trabajo al que ha dedicado "esfuerzo y pasión".

"Además, supuso un primer impulso en mi trayectoria profesional, permitiéndome conectar con el sector y participar en encuentros como el II Congreso Asefave, donde pude compartir reflexiones con profesionales de referencia y aportar mi visión como joven arquitecto", ha sostenido.

La convocatoria se enmarca en la próxima edición de Veteco, que se incluye dentro de la Semana Internacional de la Construcción y que se celebrará en Ifema Madrid del 10 al 13 de noviembre de 2026.

La feria se presenta como "uno de los principales puntos de encuentro del sector" para conocer innovaciones en ventanas, fachadas ligeras, herrajes, maquinaria, domótica y soluciones de control y protección solar.