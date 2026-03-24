Veteco celebra elección de espacios con ocupación del 90% y 250 empresas confirmadas para su cita en noviembre

Veteco. - IFEMA MADRID

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Veteco, Salón Internacional de la Ventana, Fachada y Protección Solar, ha puesto en marcha su primera fase de elección de espacios, un paso clave en el proceso comercial que arranca con cerca de 250 empresas ya confirmadas y una ocupación del 90%.

La convocatoria, integrada en la Semana Internacional de la Construcción, se celebrará del 10 al 13 de noviembre de 2026 en Ifema Madrid, con 240 empresas adjudicadas y una superficie que roza los 31.500 metros cuadrados distribuidos entre los pabellones 8, 9 y 10 del Recinto Ferial.

El salón volverá a reunir una amplia oferta expositiva en torno a las últimas innovaciones en ventanas, fachadas ligeras, techos y lucernarios, herrajes, maquinaria, domótica, pérgolas, mosquiteras y lo referente a la protección solar, consolidándose como el espacio clave para los profesionales del cerramiento y la envolvente, ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

La convocatoria se integra en la Semana Internacional de la Construcción, que suma ya más de 420 empresas inscritas. En este marco común, Veteco "refuerza su posicionamiento como plataforma esencial para el negocio del cerramiento, impulsando un crecimiento que se verá acentuado por la celebración simultánea de Construtec, Smart Doors y Piscimad", ha subrayado la institución ferial.

II CONGRESO INTERNACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN

Uno de los pilares fundamentales de la Semana Internacional de la Construcción será la celebración del II Congreso Internacional de la Construcción, ubicado en el pabellón 7 y que tratará temas de gran interés para los visitantes de Veteco.

Así, este congreso vuelve a estar dirigido a perfiles profesionales clave de la cadena de valor --arquitectos, aparejadores, promotoras, constructoras, distribuidores, inversores, fabricantes, instituciones y prescriptores-- y abordará temáticas esenciales para el futuro de la industria.

Entre ellas destacan la construcción industrializada, la digitalización, la ciberseguridad y la inteligencia artificial, además del Código Técnico, la sostenibilidad, el liderazgo, la atracción de talento y el empleo.

Paralelamente, Veteco ha puesto en marcha la edición número XVI de los Premios Veteco-Asefave, cuya convocatoria ya está disponible en la web Veteco y será presentada oficialmente en breve. Estos premios reconocen la innovación, la excelencia técnica, sostenibilidad, industrialización, instalación y la contribución de empresas y profesionales a la calidad y la evolución del cerramiento y la fachada en España, a través del Premio a la Ventana, a la Fachada Ligera y a la Protección Solar y también premia a los Mejores Proyectos Fin de Grado ó Máster.