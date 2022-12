Vida Silver lanza una encuesta para elegir la mejor canción de 2022

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Vida Silver ha lanzado una encuesta entre sus usuarios para elegir la canción del 2022 con propuestas que van desde artistas clásicos como Raphael a otros de actualidad como Rosalía o C. Tangana, ha informado Ifema Madrid.

Entre los finalistas para votar en la plataforma, dirigida a la generación de los baby boomers que apuesta por un diálogo intergeneracional, figuran 14 propuestas que abarcan a artistas de ayer como Camela o Fito & Fitipaldis pero también de actualidad, como Bad Bunny o Rigoberta Bandini.

En concreto, el listado completo de artistas propuestos por Vida Silver contempla: Adele ("I Drink Wine"), Bad Bunny ("Tití me preguntó"), C. Tangana y Omara Portuondo ("Te Venero"), Camela ("No me hables"), Fangoria ("Un poco todo"), Fito & Fitipaldis ("A quemarropa"), Manuel Carrasco ("Fue"), Raphael ("De tanta gente"), Rema & Selena Gomez ("Calm Down"), Rigoberta Bandini ("Ay, mamá"), Rosalía ("Despechá"), Rozalén ("Agarrarte a la Vida"), Shakira y Rauw Alejandro ("Te felicito") y Sofía Martín ("Vamos A Bailar").

Todo el que quiera participar puede votar a través del siguiente link: https://www.ifema.es/vida-silver/ayudanos-a-elegir-la-cancio....

Vida silver es una iniciativa organizada por Ifema Madrid y promovida por Adolfo Ramírez, emprendedor experto en transformación digital, cuyo objetivo es construir un espacio de encuentro físico-digital para todas las personas, instituciones y empresas que tengan interés en participar y contribuir en el desarrollo de esta nueva generación sénior.