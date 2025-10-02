El XVII Congreso de Estética y la Noche de la Belleza, el día 18 en Salón Look 2025

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Salón Look, el Salón Internacional de la Imagen y la Estética Integral organizado por Ifema Madrid del 17 al 19 de octubre, acogerá el sábado día 18 una nueva edición del Congreso de Estética y, como novedad, la Noche de la Belleza, para reforzar el carácter formativo y relacional para el sector profesional de la imagen.

En concreto, entre las 10.00 y las 17.30 horas tendrá lugar en el Auditorio del Pabellón 12 del Recinto Ferial la XVII edición del Congreso de la Estética, punto de encuentro para profesionales del sector en el que se abordarán las técnicas más disruptivas, la combinación de tecnologías en tratamientos estéticos o las nuevas tendencias regulatorias y de negocio.

Conducido por la modelo y presentadora Paloma Lago, el Congreso de Estética 2025 arrancará con un coloquio sobre la importancia de la unión en el sector de la estética profesional, moderado por Susana Salvadó Moore y con la participación de Concha Vela (FANAE), Remedios Juan (AVAPE), Silvia Giralt (Gremio de Esteticistas de Cataluña) y Cristina Oñate (BIPE).

A continuación, el experto en linfología y neurología Juan de Dios Pérez Bruzón ofrecerá la charla 'Linfodrenaje Manual Ibruz Concept: la unión de ciencia, saber y arte', seguido de 'Exosomas, del tratamiento en cabina al cuidado en casa. Una nueva oportunidad de negocio', por la formadora Jisoo.

Previo al cóctel, tendrá lugar una mesa redonda moderada por Paloma Lago, en la que profesionales como María Cuevas, Ana Mancebo, Marta Balcells y Carmen Sarmiento debatirán sobre temas como la IA, la personalización, la gestión de equipos y el trato al cliente, así como el panel sobre la labor social de iniciativas como el programa 'Ponte guapa, te sentirás mejor', impulsado por la Fundación Stanpa y presentado por María Muñoz de Benavides.

Además, se celebrará la ponencia 'Hazte visible, comunica inteligentemente y aumenta tus ventas', así como 'El arte de forjar una dinastía de belleza', a cargo de Carmen María de Iglesias y Carmen Reyes.

Por su parte, la empresaria Miriam Collado y fundadora del Templo de la Esteticista abordará 'Aprende a organizar una jornada de puertas abiertas en tu centro'. Finalmente, Maria Fernández, considerada una de las 100 mejores conferenciantes, cerrará el Congreso con la charla inspiradora 'Vive una vida grande'.

LA NOCHE DE LA BELLEZA

La gran novedad de Salón Look 2025 será La Noche de la Belleza, patrocinado por Kapyderm y Booksy, un acontecimiento inspirado en los grandes encuentros internacionales del mundo de la moda.

Un evento que reunirá figuras del sector en el Restaurante Saona del Palacio de Congresos de Ifema Madrid desde las 20.30 horas como "una experiencia única para inspirarse, conectar y fortalecer alianzas estratégicas", según ha apuntado la institución ferial en un comunicado.