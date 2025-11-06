Los 1.104 millones de presupuesto para la macrocartera de Sanz incluyen 10 para 30 coches de bomberos o casi 2 en táser

Inma Sanz, responsable de Portavocía, Vicealcaldía, Seguridad y Emergencias, y la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los 1.104 millones de euros presupuesto para la macrocartera de Inma Sanz, a cargo de Portavocía, Vicealcaldía, Seguridad y Emergencias, incluyen 10,9 millones para la adquisición de una treintena de vehículos pesados de bomberos o casi 2 millones en pistolas táser.

Sanz ha presentado el proyecto de presupuestos para 2026 del Ayuntamiento de Madrid junto a la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo. Esos 1.104,5 millones de euros suponen 20 millones más que en 2025, un incremento de un 1,8%. De esta cantidad se destinarán 920 millones de euros al personal de seguridad y emergencias para cubrir las necesidades económicas de 9.836 efectivos de los tres Cuerpos.

Los tres pilares del área son el programa de seguridad, con 540 millones de euros, el de Bomberos, con un presupuesto de 205 millones de euros y el de Samur-Protección Civil, con 97 millones, ha detallado el Ayuntamiento.

A destacar los más de 9,9 millones para el arrendamiento de vehículos policiales y 5,7 millones para el renting de ambulancias de Samur-PC.

En nuevas inversiones aparecen los 3 millones para el suministro de vehículos de Policía Municipal; los 2,7 millones para la compra de chalecos de protección y los 1,8 millones para dispositivos electrónicos de control (táser') para los agentes, así como los 660.000 euros para el suministro de aparatos de electromedicina para Samur-PC.

El proyecto de presupuestos incorpora incrementos de las partidas para las obras en los parques de bomberos 9 (839.000 euros), 10 (110.000 euros) y 12 (106.500 euros) y se destinan 4,1 millones de euros para la obra del Centro Logístico Policial en Orcasur (Usera), la partida para la fase 2 de la Base 0 de SAMUR-PC (315.500 euros) y para la obra del Centro Integrado de Seguridad y Emergencias (CISEM) (500.000 euros).

REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Las direcciones generales vinculadas a Vicealcaldía, por su parte, cuentan con 81 millones de los planes de reequilibrio territorial con los que se desarrollarán 276 proyectos para la mejora de los barrios más vulnerables.

Se unirán a los 25,4 millones para financiar proyectos de presupuestos participativos los 26,3 millones destinados al contrato de gestión de los canales de atención de Línea Madrid y los 7,7 millones para promocionar acciones con entidades ciudadanas sin ánimo de lucro en los distritos mediante las unidades distritales de colaboración.

Madrid Salud, por su parte, dispondrá de casi 123 millones de euros, un 2,6 % más que el año anterior, para seguir con los planes contra la soledad no deseada, las adicciones o la salud mental.