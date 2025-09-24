Hasta 134 policías municipales ascienden para reforzar comisarías mientras Almeida exige acabar con tasa de reposición

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado por la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha presidido los nombramientos y entrega de despachos a 134 agentes de la Policía Municipal que han ascendido a diferentes categorías del cuerpo (comisarios, inspectores, subinspectores y oficiales), para reclamar al Estado que acabe con la tasa de reposición.

"Un total de 2.250 policías municipales se han incorporado a lo largo de los últimos años en el Ayuntamiento de Madrid pero tenemos la tasa de reposición, que nunca me cansaré de exigir al Gobierno de España que la quite y que nos permita tener el número de policías que verdaderamente necesitamos en las calles", ha declarado.

A los agentes les ha agradecido "su vocación de servicio público y entrega incondicional" por seguir haciendo de Madrid una ciudad segura. En su intervención desde la Casa de Campo, Almeida ha subrayado el esfuerzo del equipo de Gobierno por dotar a la Policía Municipal de los mejores medios y recursos y por convocar todas las plazas posibles para incrementar la plantilla policial.

El regidor ha detallado que en estos momentos hay 550 plazas en fase de oposición, a las que se sumarán otras 500 que se convocarán antes de final de año. Igualmente ha informado de que en este mandato ya se han incorporado 363 nuevos policías, un esfuerzo que continuará el próximo año con la incorporación de 327 agentes más.

Los nombramientos de este miércoles corresponden a cinco comisarios, ocho inspectores, 47 subinspectores y 74 oficiales. De los 134 policías, 126 ya eran miembros del cuerpo y han ascendido por promoción interna, mientras que los ocho inspectores han accedido a través de una promoción de turno libre. Trece del total son mujeres.

A partir de ahora, todos ellos reforzarán las comisarías integrales de distrito (CID) de la Policía Municipal repartidas por toda la capital, así como otras unidades del Cuerpo.

RUBIÑO Y LA "PROTECCIÓN" DEL PP A LA "CÚPULA IMPUTADA"

El portavoz en funciones de Más Madrid, Eduardo Rubiño, tras felicitar a los agentes, y ha reivindicado al Cuerpo. "Nosotros les seguimos apoyando como hemos hecho en todas y cada una de las circunstancias", ha apostillado.

Rubiño ha instado a Almeida y al PP "a dejar de manchar la imagen de la Policía Municipal desgraciadamente protegiendo a una cúpula imputada por presuntos amaños en las oposiciones".

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, ha puesto en valor la capacidad de la Policía en su papel de protección de la ciudadanía. También les ha agradecido "su vocación, esfuerzo y su sacrificio, muchos de ellos combinando su trabajo en su puesto, y combinándolo también con sus responsabilidades personales".