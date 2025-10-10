Un 13,8% de madrileños se sienten solos, 3 puntos más que antes de la pandemia, con especial incidencia entre jóvenes - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un 13,8% de madrileños se sienten solos siempre o con frecuencia, tres puntos más que antes de la pandemia, con especial incidencia entre los jóvenes de entre 15 a 29 años, aunque el problema se dé en todos los grupos de edad, ha destacado la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, en la inauguración en Conde Duque de una jornada preventiva de Madrid Salud acerca de este problema de salud pública.

Son los últimos datos, de 2022, aportados por Madrid Salud. "Nos corresponde profundizar en nuestras políticas pioneras, afianzar las alianzas y aprender de otras experiencias contra la soledad no deseada", se ha comprometido Sanz.

En estos años el trabajo del organismo autónomo se ha saldado con unos mil talleres en los que han participado más de 30.500 personas, en más de 200 carpas de sensibilización con más de 12.000 participantes y en más de 6.800 actividades en espacios de encuentro con unos 60.000 participantes.

Sanz ha remarcado la relevancia de haber detectado unos 1.200 casos de personas en riesgo. La web www.soledadnodeseada.es ha ido incrementando sus usuarios hasta llegar unas 115.000 visitas a lo largo de 2024.

La voluntad del Ayuntamiento de Madrid, en palabras de la vicealcaldesa, es "luchar contra la soledad no deseada", que se refuerza con el tiempo" y que ha calificado como "una prioridad para el equipo de gobierno municipal".

Acompañada del concejal de Centro, Carlos Segura, ha recordado que en 2021 se impulsó una estrategia municipal contra la soledad no deseada, conscientes de que la soledad no deseada "es una grave amenaza para las ciudades" y de la importancia de tejer nuevas alianzas. Esta estrategia llega a los 21 distritos y se dirige al conjunto de la población, con una vertiente centrada en la población de riesgo.