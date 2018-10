El 21 de marzo arranca el proceso de escolarización para el próximo curso en la región, que tendrá 431 centros bilingües

Actualizado 28/02/2011 14:04:26 CET

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El próximo 21 de marzo se abre el proceso de escolarización para el curso 2011-2012 en la Comunidad de Madrid, que contará con 431 centros educativos bilingües, lo que permitirá a unos 80.000 alumnos estudiar en esta modalidad, según ha avanzado la consejera de Educación madrileña, Lucía Figar.

En la rueda de prensa para presentar la campaña informativa, Figar ha explicado que se abre el periodo para todos los centros públicos y concertados de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la región desde el 21 de marzo hasta el 11 de abril y que, como el año pasado, la "percha o gancho" es el bilingüismo. Toda la información al respecto se podrá seguir en 'www.madrid.org', en el portal de +educación.

Entre las novedades de cara el próximo curso es que este año habrá más oferta bilingüe. En concreto, entrarán en funcionamiento 66 nuevos centros educativos (34 colegios públicos, 32 IES y 20 concertados) sostenidos con fondos públicos y habrá una oferta de 19.000 nuevas plazas, ha indicado la responsable de Educación madrileña.

Los criterios de baremación son los mismos que en años anteriores: proximidad al centro educativo; renta per cápita de la unidad familiar; hermanos matriculados en el centro; padre, madre o tutores legales que trabajen en el mismo; familia numerosa; discapacidad de algún miembro de la familia y enfermedad crónica del sistema digestivo, endocrino o metabólico del alumno.

Los padres que soliciten una plaza escolar en la Comunidad de Madrid no tendrán que presentar el certificado de la declaración de la renta ya que, previa autorización de las familias, será la propia Administración Educativa la que verificará los datos fiscales de las familias directamente con la Agencia Tributaria con el fin de evitar posibles fraudes en la obtención de plazas.

La consejera ha indicado que el objetivo del curso que viene es conseguir que en el 90 por ciento de los casos, las familias obtengan el centro educativo que pidieron en la primera opción. "Estamos a la cabeza de España (en esto) pero ojalá se pueda superar este porcentaje", ha indicado Figar a este respecto.

"DE MAYOR, CIENTÍFICA"

La campaña para la escolarización del curso que viene ha contado con un presupuesto de 1,7 millones de euros, según han señalado fuentes de la Consejería a Europa Press. Se trata de una cifra algo inferior a la invertida el curso pasado, cuando se destinaron 1,8 millones de euros y la oposición criticó la suma de esta cantidad dada la situación de crisis económica.

También fue presa de los medios de comunicación porque se utilizó la expresión 'Yes, we want' en un guiño a la mítica frase del presidente de los EEUU, Barck Obama: 'Yes, we can'. Algunos expertos se olvidaron que se trataba de una campaña publicitaria y criticaron que esta fórmula, para el verbo querer no servía en inglés.

Para esta ocasión, la campaña ha elegido a cuatro niños en edad de escolarización que "representan el sueño de lo que quieren ser de mayores" y que, según Figar, son profesiones que requieren el conocimiento del inglés, como científico, mecánico de carreras o diplomático. Las acciones informativas llegarán a más del 96 por ciento de la población.

La campaña incluye cuatro anuncios para televisión y cine, cuñas radiofónicas e inserciones gráficas para medios impresos y digitales (en Internet se podrán ver 49 millones de anuncios), así como en marquesinas, autobuses, instalaciones del Metro y la red de Cercanías --4.252 carteles en distintos soportes de publicidad exterior--.

Cada uno de los anuncios tiene una duración de 20 segundos y podrán verse desde este lunes, 28 de febrero, al 20 de marzo en nueve cadenas de televisión que pondrán más de 1.500 spots. Se emitirán, además, anuncios de 45 segundos en las principales salas de cine, alrededor de 1.500 cuñas en 23 emisoras de radio e inserciones gráficas en 83 medios de prensa escrita.