El 31% de usuarios de bicimad la utilizan 2 o 3 veces semanales, el 40% por la mañana y el 26% la usa para ir al trabajo

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 31% de usuarios de bicimad utilizan el servicio dos o tres veces por semana, el 40% por la mañana y un cuarto de ellos, el 26,4%, la emplean para ir al trabajo, especialmente entre los 26 y los 39 años (31,6%) y entre los 40 y los 54 (34,4%).

Son algunas de las conclusiones del estudio elaborado para analizar el grado de satisfacción de los usuarios del servicio de bicicletas públicas de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT). Para la elaboración se han realizado 1.200 entrevistas presenciales y para el análisis de los resultados se han tenido en cuenta variables como la edad, el horario de uso y el distrito.

La actividad más citada es la social (27,8%) y la tercera opción es la de ir a estudiar (16,8%). Entre los grupos de mayor edad, destaca el porcentaje de personas que reconoce hacer uso de bicimad para pasear y hacer ejercicio: un 75% de los usuarios de más de 55 años y un 28,2% entre aquellos que tienen 40 y 54 años.

Desde el Ayuntamiento resaltan que bicimad ha encadenado a lo largo de los últimos meses récord tras récord en su número de usuarios hasta alcanzar el pasado 9 de septiembre la mayor cifra de su historia, con más de 66.000 personas utilizaron durante esa jornada el servicio de bicicletas eléctricas.

Según el informe, casi el 98% recomendaría su uso a otras personas y un 86% de los encuestados da al servicio una valoración de entre 7 y 10 puntos. La red se ha ampliado hasta las 7.735 bicicletas y las 630 estaciones repartidas en los 21 distritos de la ciudad.

AMPLIO APOYO A LA COMODIDAD DEL SERVICIO Y A LA LIMPIEZA

Un 83% de los encuestados se muestra satisfecho con su comodidad; el 80,7% con la limpieza; un 76% con su mantenimiento y el 73,1%, con la ausencia de fallos. La nota media que conceden al estado de las bicicletas es de un 7,5 sobre 10.

Incluso llega al 7,8 a la hora de juzgar su comodidad. En tres distritos (Villa de Vallecas, Villaverde y Chamartín), los usuarios han dado una valoración igual o superior a 8 en todas las variables medidas. En otros ocho distritos (Puente de Vallecas, Vicálvaro, Tetuán, Ciudad Lineal, Barajas, Chamberí, Retiro y Salamanca), los encuestados otorgan una nota superior al 8 en una o varias de las materias examinadas.

También las estaciones de bicimad reciben un respaldo amplio por parte de los madrileños que utilizan habitualmente el servicio. El 78,7% considera adecuada su ubicación y disponibilidad. Destacan los porcentajes de valoración registrados en los distritos de Arganzuela (87%), Centro (89,4%), Chamberí (91,9%), Latina (92%), y Salamanca (92,5%).

LA APP SE LLEVA UN NOTABLE

Los usuarios del servicio valoran la app de bicimad con una nota del 7,7 sobre 10. Esta calificación llega al 7,9 al ser preguntados por la información disponible en la aplicación en torno al número de bicicletas y bases disponibles.

El 84,5% de los usuarios manifiesta sentirse satisfecho con la facilidad de uso de la app; el 82,8%, con la facilidad para encontrar sus funcionalidades; y el 80,8%, con su fiabilidad.

La mayor frecuencia de uso es de dos o tres veces por semana (30,9%), especialmente en el horario de mañana (40%), entre las 5 y las 10 horas, y en el grupo de edad comprendido entre los 16 y los 25 años (36,9%), recoge el estudio.

En lo que existe una unanimidad casi total es a la hora de reconocer que seguirían utilizando bicimad si tuvieran algún otro modo de transporte que hiciera un recorrido similar. Así lo afirma el 96,6% de los encuestados.

Respecto al impacto de bicimad en la mejora de la calidad del aire de Madrid, el estudio aporta que un 13,3% de los usuarios asegura que podría haber realizado sus desplazamientos en coche propio o en su moto y, a pesar de ello, optó por el servicio de bicicletas eléctricas del Ayuntamiento. Además un 65% reconoce que ese mismo viaje podría haberlo efectuado en transporte público y un 21,3%, caminando.