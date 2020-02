Hasta 38 de los 57 concejales de Cibeles podrían apoyar en el Pleno la retirada del proyecto de parking en Retiro

Publicado 24/02/2020 18:40:29 CET

Hasta 38 de los 57 concejales de la Corporación --los 19 de Más Madrid, los 11 de Cs y los 8 del PSOE-- podrían apoyar por mayoría este martes en el Pleno de Cibeles la retirada del proyecto del parking subterráneo en la avenida de Menéndez Pelayo si el sentido del voto se mantiene al expresado la pasada semana en la Junta de Retiro.

Entonces, ante la abstención de Vox y el rechazo de PP, la proposición elevada por Más Madrid y PSOE para instar al área de Medio Ambiente a que retirara el proyecto de parking subterráneo e impulsara un proceso de participación ciudadana salió adelante por mayoría. Fue el concejal-presidente de Retiro, Santiago Saura (Cs), quien dio el 'campanazo' al afirmar que ese parking, inicialmente previsto con mil plazas, "no es una necesidad", va "contra la calidad del aire" y sería "perjudicial para el distrito". Incluso afirmó que sería una "anomalía en el ámbito europeo".

Una semana después se ha conocido sobre el estudio de demanda que, de las 4.774 encuestas realizadas en un ámbito de estudio de 10.556 habitantes, 377 resultados han favorables, lo que supone un 7,90 por ciento sobre el total de la población. Al extrapolar este porcentaje al número total de residentes en el área de estudio (10.556), se estima desde el Gobierno que un total de 834 residentes estarían interesados en adquirir una plaza en un futuro aparcamiento.

Más Madrid y PSOE han cuestionado estos datos. La portavoz mediática de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha criticado las formas "chapuceras" del PP dado que la demanda de plazas para el potencial parking del Retiro "no llega ni a un centenar" y, "de ese centenar de personas, el gobierno extrapola datos y llega a la conclusión de que van a ser más de mil".

El portavoz socialista de Medio Ambiente y Movilidad en el Ayuntamiento de Madrid, Alfredo González, cree que el estudio del parking subterráneo de la avenida Menéndez Pelayo, en Retiro, "nace bajo sospecha" al pasar de una demanda de 150 plazas a más de mil". Y además apunta que los datos "son fácilmente manipulables" porque al colgar listados en portales "cualquier persona puede escribir lo que quiera, las veces que le dé la gana".

LA OPOSICIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL BARRIO

La asociación de vecinos de Retiro Norte defiende que la mayoría de los vecinos se oponen al parking de mil plazas, ha indicado el portavoz de la entidad, Félix Sánchez, quien ha cuestionado las encuestas sobre el potencial aparcamiento subterráneo de la calle Menéndez Pelayo dado que "sólo 377 resultados son favorables al parking".

"No conocemos a ninguna persona que le hayan encuestado", ha apostillado, después de recordar que en un barrio con 20.000 vecinos y más de 5.000 coches no le vale con una encuesta con 377 personas a favor. Los vecinos han presentado más de 40.000 firmas en contra del proyecto.

Sánchez se ha mostrado seguro de poder convencer al delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, de que se puede mejorar la calle Menéndez Pelayo sin necesidad de crear un parking subterráneo y están seguros de que la mayoría de los vecinos se oponen a esta iniciativa.

ALMEIDA: "SE VA A HACER LO QUE DIGA EL GOBIERNO"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha remarcado que con el potencial parking subterráneo de la avenida Menéndez Pelayo "se va a hacer lo que diga el gobierno" aunque se abre a ser convencido de lo contrario si hay argumentos solventes. "Yo no descarto ninguna opción", ha manifestado este lunes.

"No estoy cerrado a ninguna opción pero no porque los vecinos me digan que no, que quede claro. No me vale que vecinos digan 'no me gusta el parking, no lo queremos' porque la oposición por la oposición no me va a disuadir de hacer esta operación. Si se nos da argumentos y se nos convence de que mejorar las aceras, el tráfico peatonal, construir el carril bici, eliminar la banda de aparcamiento y construir el parking es perjudicial entonces podremos tomar la decisión", ha declarado.

Almeida ha subrayado que con el proyecto "se va a hacer lo que diga el gobierno". "Estamos en un sistema de democracia representativa y hay que escuchar a los vecinos, por supuesto, pero quien tiene atribuidas las funciones últimas de decisión es el gobierno de la ciudad. No se hará lo que digan los vecinos, se hará la decisión que tome el gobierno de acuerdo con la consulta que se va a hacer con los vecinos porque de lo contrario sería como abdicar de las funciones que le corresponden al gobierno de una ciudad", ha argumentado.

El regidor ha insistido en que sí se recogerá la opinión vecinal y que se les consultará pero dejando claro que, "sin ninguna duda' le corresponde al equipo de gobierno" la decisión. Almeida se basa en un "estudio de demanda muy claro, en el que más de mil personas dicen que están dispuestos a comprar una plaza en propiedad".

Y, "para quien dude de su seriedad", ha sido realizado por la misma empresa que llevaba a cabo estos estudios en la legislatura anterior. "Hay demanda, eso es absolutamente cierto. Hay demanda de parking de residentes y nosotros haremos las consultas pertinentes y tomaremos la decisión final", ha insistido.

VILLACÍS Y EL ESTUDIO NO CONCLUYENTE

Preguntado por la postura de la vicealcaldesa, Begoña Villacís, que ha sostenido esta mañana que los resultados del informe no son concluyentes, Almeida ha contestado que es una "evaluación subjetiva" de la portavoz de Cs. "Si entiende que más de mil personas que están dispuestas y que han dicho claramente que comprarían plaza en propiedad no es concluyente es una valoración que le corresponde a ella", ha lanzado.

"Nosotros decimos que la demanda es difícil discutir que existe. La premisa principal para construir un parking de residentes que es que exista demanda y la demanda existe, ya tenemos un dato cierto sobre el que podemos hablar con los vecinos", ha espetado el primer edil. Sobre la postura de Cs en el Pleno de mañana, Almeida ha subrayado que cada grupo "tiene el derecho a votar en los términos que consideren oportunos".

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha señalado que el estudio de demanda de plazas de aparcamiento lanzado por el área de Medio Ambiente y Movilidad en los barrios de Ibiza y Niño Jesús, en el distrito de Retiro, no ofrece "datos concluyentes" y que la encuesta que vale es la consulta vecinal.

Villacís ha echado en falta en este estudio hoy conocido que no se incluyan datos como que el Hospital Niño Jesús está preparando su propio proyecto de parking. Tampoco ha obviado que existe un "rechazo vecinal bastante alto", que también es cuantificable y que se saldrá de dudas cuando se articule una consulta vecinal, que es "de lo que se trata".

MÁS MADRID Y PSOE ALERTAN DEL POSIBLE DAÑO A LA CANDIDATURA UNESCO

Más Madrid y PSOE defenderán este martes en el Pleno de Cibeles una proposición para la retirada inmediata del proyecto del macroaparcamiento subterráneo en la calle Menéndez Pelayo, con capacidad para mil vehículos. Ambos grupos pondrán el foco en que se pondría en cuestión la calidad del aire de la zona y además es "una total contradicción con la candidatura del Prado y el Buen Retiro como Patrimonio Mundial de la Unesco".

También ponen sobre la mesa el posible 'efecto llamada' que podría generar y coinciden en que es posible reformar la avenida Menéndez Pelayo, con un carril bici, ampliando aceras y reordenando la superficie ocupada por las terrazas, sin tener que asociarlo al proyecto de parking.